Торговля Украины с РФ в 2017 году выросла больше, чем с ЕС

За период январь-декабрь товарооборот между Украиной и Россией показал рост примерно до 9,36 миллиарда долларов. Это на 28,6% больше чем годом ранее. Торговли между ЕС и Украиной в сумме составили 29,3 миллиарда долларов (+27,6%). Импорт товаров в Украину с РФ составил $6,3 млрд (+36,8%). Экспорт различного рода продукции с территории Украины в соседнее государство оказался за аналогичный период времени практически на 12 процентов больше в сравнении с 2016 годом. Увеличение в данном случае составило 3,06 миллиарда долларов.Рассматривая экспорт из Украины в Евросоюз, стоит отметить, что объемы в данном случае успели подскочить примерно на 32,7 процента. При этом показатель составил $12,8 млрд. Поставки товаров из Евросоюза составили $16,5 млрд. Это свидетельствует практически о 24-процентном росте.