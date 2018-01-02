В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди опознали бывшую звезду порнофильмов
В последнее время профессор математики Руджеро Фредди – почти самая обсуждаемая персона в Италии. «Благодаря» неосторожному снимку в соцсети, в нем узнали гей-звезду кино для взрослых.
В несчастливый час почтенный профессор математических наук добавил в Instagram свой снимок, где позировал с обнаженным торсом. И один из студентов, который, видимо на досуге просматривал взрослый контент, узнал голубую звезду порно-фильмов Карло Маси.
Сам преподаватель не отнекивается от вскрывшегося факта, вот только не думал, что один снимок из соцсети может раздуться до такого скандала. Как Фредди рассказал журналистам, таким способом, снимаясь в Америке в порно, он собирался заработать деньги. Когда в 2013 году мужчина вернулся на родину, он вскорости заслужил степень магистра математики.
В несчастливый час почтенный профессор математических наук добавил в Instagram свой снимок, где позировал с обнаженным торсом. И один из студентов, который, видимо на досуге просматривал взрослый контент, узнал голубую звезду порно-фильмов Карло Маси.
Сам преподаватель не отнекивается от вскрывшегося факта, вот только не думал, что один снимок из соцсети может раздуться до такого скандала. Как Фредди рассказал журналистам, таким способом, снимаясь в Америке в порно, он собирался заработать деньги. Когда в 2013 году мужчина вернулся на родину, он вскорости заслужил степень магистра математики.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 23:38