В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди опознали бывшую звезду порнофильмов

В несчастливый час почтенный профессор математических наук добавил в Instagram свой снимок, где позировал с обнаженным торсом. И один из студентов, который, видимо на досуге просматривал взрослый контент, узнал голубую звезду порно-фильмов Карло Маси.Сам преподаватель не отнекивается от вскрывшегося факта, вот только не думал, что один снимок из соцсети может раздуться до такого скандала. Как Фредди рассказал журналистам, таким способом, снимаясь в Америке в порно, он собирался заработать деньги. Когда в 2013 году мужчина вернулся на родину, он вскорости заслужил степень магистра математики.