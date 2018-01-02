Исследование кровяных клеток перицитов может помочь в лечении болезни Альцгеймера и инсульта

Перициты помогают кровеносным сосудам созревать по мере роста мозга; однако очень мало известно о том, как они функционируют во взрослом мозге. Считается, что они поддерживают гематоэнцефалический барьер, который помогает предотвратить попадание нежелательных веществ в мозг через кровоток. Перициты умирают в большом количестве во время инсульта, болезни Альцгеймера и других расстройств головного мозга, которые склонны поражать пожилых людей. Однако ученые не знают, сколько различных типов перицитов существует или какие функции выполняют разные типы, по словам Энди У. Ши, докторанта в Департаменте неврологии MUSC и главного исследователя проекта.«Перициты, пожалуй, наименее понятны из клеток, которые составляют нейрососудистую единицу, образовывающую стенки кровеносных сосудов в мозге», - сказал Ши. Ученого интересует, что делают перициты во взрослом мозгу и почему они кажутся настолько уязвимыми для инсульта и болезни Альцгеймера.В исследовании взрослые мыши были генетически модифицированы, так что их перициты мозга ярко светились под мощным двухфотонным микроскопом. Оказалось, когда перицит был удален, капилляр, к которому он цеплялся, расширялся. По мере того, как исследователи удаляли больше перицитов, они наблюдали любопытную картину: в течение нескольких дней до нескольких недель процессы соседних перицитов росли, чтобы покрыть капилляры, где перициты были удалены, до тех пор, пока капилляры не восстановили свой нормальный тон. Выжившие перициты компенсировали работу по поддержанию капилляров, что важно для поддержания здорового кровотока в мозге.Удивительно, но потеря отдельных перицитов не ослабила гематоэнцефалический барьер, как ожидалось. Тем не менее Ши подозревает, что существует предел того, сколько перицитов может вырасти, чтобы компенсировать потерянные, ведь до сих пор неясно, что происходит, когда умирает большое количество перицитов, как в случае болезни Альцгеймера или инсульта. Решив эту загадку, можно выявить способы облегчения нового роста перицитов, которые, в свою очередь, могут бороться с типом дисфункции кровеносных сосудов, наблюдаемой при болезни Альцгеймера и инсульте.