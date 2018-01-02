Датчик отслеживания космического мусора отправят на МКС космическим кораблем SpaceX Dragon
По оценкам, более 100 миллионов единиц орбитального мусора в настоящее время находятся на орбите Земли, они могут быть слишком малы для отслеживания, но многие из них достаточно велики, чтобы нанести ущерб эксплуатационным космическим кораблям. Ученые изобрели специальный датчик SDS, который будет отслеживать космический мусор вокруг МКС, дабы защитить станцию от повреждений.
Международная космическая станция - не единственный космический корабль, вращающийся вокруг Земли. Фактически, он сопровождается космическим телескопом Hubble, спутниками системs наблюдения Земли и более 1000 других эксплуатационных космических аппаратов. В дополнение к космическим аппаратам на орбите также находятся биты орбитального мусора - объекты, созданные человеком, которые больше не служат цели в космосе.
Датчик космического мусора (SDS) будет отслеживать небольшую окружающую среду вокруг космической станции в течение двух-трех лет, записывая экземпляры микроскопического мусора между размерами от 0,05 до 5 мм. Объекты размером более 3 мм контролируются с Земли. Он запустится на станцию в багажнике SpaceX Dragon во время следующей миссии по снабжению на МКС. Орбитальный мусор размером 0,3 мм может представлять опасность для полетов человека и роботов.
«Обломки этого небольшого объекта могут повредить открытые теплозащитные системы, скафандры, окна и неэкранированное чувствительное оборудование. На космической станции он может создавать острые края на ручках вдоль пути космонавтов, что также может нанести ущерб костюмам », - сказал Джозеф Гамильтон, главный исследователь проекта.
Данные, собранные во время исследования SDS, помогут исследователям отобразить всю популяцию космического мусора и планировать будущие датчики за пределами космической станции и околоземной орбиты, где риск повреждения орбитального мусора еще выше для космических аппаратов.
Международная космическая станция - не единственный космический корабль, вращающийся вокруг Земли. Фактически, он сопровождается космическим телескопом Hubble, спутниками системs наблюдения Земли и более 1000 других эксплуатационных космических аппаратов. В дополнение к космическим аппаратам на орбите также находятся биты орбитального мусора - объекты, созданные человеком, которые больше не служат цели в космосе.
Датчик космического мусора (SDS) будет отслеживать небольшую окружающую среду вокруг космической станции в течение двух-трех лет, записывая экземпляры микроскопического мусора между размерами от 0,05 до 5 мм. Объекты размером более 3 мм контролируются с Земли. Он запустится на станцию в багажнике SpaceX Dragon во время следующей миссии по снабжению на МКС. Орбитальный мусор размером 0,3 мм может представлять опасность для полетов человека и роботов.
«Обломки этого небольшого объекта могут повредить открытые теплозащитные системы, скафандры, окна и неэкранированное чувствительное оборудование. На космической станции он может создавать острые края на ручках вдоль пути космонавтов, что также может нанести ущерб костюмам », - сказал Джозеф Гамильтон, главный исследователь проекта.
Данные, собранные во время исследования SDS, помогут исследователям отобразить всю популяцию космического мусора и планировать будущие датчики за пределами космической станции и околоземной орбиты, где риск повреждения орбитального мусора еще выше для космических аппаратов.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:50