Датчик отслеживания космического мусора отправят на МКС космическим кораблем SpaceX Dragon

Международная космическая станция - не единственный космический корабль, вращающийся вокруг Земли. Фактически, он сопровождается космическим телескопом Hubble, спутниками системs наблюдения Земли и более 1000 других эксплуатационных космических аппаратов. В дополнение к космическим аппаратам на орбите также находятся биты орбитального мусора - объекты, созданные человеком, которые больше не служат цели в космосе.Датчик космического мусора (SDS) будет отслеживать небольшую окружающую среду вокруг космической станции в течение двух-трех лет, записывая экземпляры микроскопического мусора между размерами от 0,05 до 5 мм. Объекты размером более 3 мм контролируются с Земли. Он запустится на станцию в багажнике SpaceX Dragon во время следующей миссии по снабжению на МКС. Орбитальный мусор размером 0,3 мм может представлять опасность для полетов человека и роботов.«Обломки этого небольшого объекта могут повредить открытые теплозащитные системы, скафандры, окна и неэкранированное чувствительное оборудование. На космической станции он может создавать острые края на ручках вдоль пути космонавтов, что также может нанести ущерб костюмам », - сказал Джозеф Гамильтон, главный исследователь проекта.Данные, собранные во время исследования SDS, помогут исследователям отобразить всю популяцию космического мусора и планировать будущие датчики за пределами космической станции и околоземной орбиты, где риск повреждения орбитального мусора еще выше для космических аппаратов.