АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые рассказали про возможности еды влиять на настроение
Американскими учеными Бингемтонского университета сделан вывод по поводу влияния еды на психическое состояние людей, причем влияние рациона по-разному отражается соответственно возрасту человека. Эксперимент заключался в заполнении онлайн – опросника, участие в исследовании принимали люди из разных стран. По содержанию вопросов необходимо было описать свои личные пищевые привычки, психологическое состояние, а так же потребляемые продукты. Ссылаясь на материалы газеты «Известия» сообщают ИА EAOMedia.

На основе анализа результатов, исследователями установлено, что в возрасте 18 - 29 лет на эмоциональное настроение людей ощутимо влияет потребление продуктов мясного происхождения, информирует MedicalXpress.
Ученые рассказали про возможности еды влиять на настроение


При регулярном поедании мяса, в мозге накапливается состав химических веществ (в основном это дофамин и серотонин), вызывающих улучшающее настроение чувства и ощущение удовлетворения. Особо отмечено, что при употреблении мяса (красного или белого) менее трех раз в неделю и отсутствии физических нагрузок, у молодых людей, проявлялась склонность к расстройствам психического характера.

Более чувствительны к продуктам люди старше 30 лет. Особая реакция у них на содержание антиоксидантов (зеленый чай, красное вино, артишоки, фасоль). Такой пищей нейтрализуются свойства активности свободных радикалов (или окислителей). Их количество с возрастом возрастает, что может спровоцировать психические расстройства.

Для этой возрастной группы ученые рекомендуют не особо злоупотреблять едой, активизирующей области симпатической нервной системы. Сюда относят кофе и продукты с высокими показателями гликемического индекса, это может так же привести к психическим расстройствам.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники
В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди
Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench
Российские компьютеры объединят на МКС в единую
Появились технические характеристики смартфона
Акунин выложил главу последнего романа о
Просмотреть все новости