Ученые рассказали про возможности еды влиять на настроение

Американскими учеными Бингемтонского университета сделан вывод по поводу влияния еды на психическое состояние людей, причем влияние рациона по-разному отражается соответственно возрасту человека. Эксперимент заключался в заполнении онлайн – опросника, участие в исследовании принимали люди из разных стран. По содержанию вопросов необходимо было описать свои личные пищевые привычки, психологическое состояние, а так же потребляемые продукты. Ссылаясь на материалы газеты «Известия» сообщают ИА EAOMedia.На основе анализа результатов, исследователями установлено, что в возрасте 18 - 29 лет на эмоциональное настроение людей ощутимо влияет потребление продуктов мясного происхождения, информирует MedicalXpress.При регулярном поедании мяса, в мозге накапливается состав химических веществ (в основном это дофамин и серотонин), вызывающих улучшающее настроение чувства и ощущение удовлетворения. Особо отмечено, что при употреблении мяса (красного или белого) менее трех раз в неделю и отсутствии физических нагрузок, у молодых людей, проявлялась склонность к расстройствам психического характера.Более чувствительны к продуктам люди старше 30 лет. Особая реакция у них на содержание антиоксидантов (зеленый чай, красное вино, артишоки, фасоль). Такой пищей нейтрализуются свойства активности свободных радикалов (или окислителей). Их количество с возрастом возрастает, что может спровоцировать психические расстройства.Для этой возрастной группы ученые рекомендуют не особо злоупотреблять едой, активизирующей области симпатической нервной системы. Сюда относят кофе и продукты с высокими показателями гликемического индекса, это может так же привести к психическим расстройствам.