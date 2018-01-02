WP: В США уровень нефтедобычи достиг рекордных значений

За ушедший год Америка получала по 9,6 млн баррелей в сутки. Рост объемов нефтедобычи происходил на фоне внедрения новых технологий по разрыву внутренних слоев земли. Аналитики подчеркивают, что сланцевая добыча нефти выгодна только при уровне цен в коридоре от $55 до $60 за бочку. Рост глобальной экономики, санкции против РФ и картельный договор ОПЕК позволил подняться нефти к $60.Одновременно потребность США в нефти достигает ориентировочно 20 млн баррелей каждый день, поэтому даже рекордные объемы по прокачке нефти не делает государство независимым от импорта углеводородов. При этом у США появились свои источники относительно дешевой нефти и газа, а также страна приступила к экспорту голубого топлива.