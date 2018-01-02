WP: В США уровень нефтедобычи достиг рекордных значений
Издание WP подсчитало, что за 2017 год США практически достигли рекордного показателя нефтедобычи. Большее количество углеводородов выкачивалось только в 1970 году, когда объем нефти составил 10 млн баррелей ежедневно.
За ушедший год Америка получала по 9,6 млн баррелей в сутки. Рост объемов нефтедобычи происходил на фоне внедрения новых технологий по разрыву внутренних слоев земли. Аналитики подчеркивают, что сланцевая добыча нефти выгодна только при уровне цен в коридоре от $55 до $60 за бочку. Рост глобальной экономики, санкции против РФ и картельный договор ОПЕК позволил подняться нефти к $60.
Одновременно потребность США в нефти достигает ориентировочно 20 млн баррелей каждый день, поэтому даже рекордные объемы по прокачке нефти не делает государство независимым от импорта углеводородов. При этом у США появились свои источники относительно дешевой нефти и газа, а также страна приступила к экспорту голубого топлива.
За ушедший год Америка получала по 9,6 млн баррелей в сутки. Рост объемов нефтедобычи происходил на фоне внедрения новых технологий по разрыву внутренних слоев земли. Аналитики подчеркивают, что сланцевая добыча нефти выгодна только при уровне цен в коридоре от $55 до $60 за бочку. Рост глобальной экономики, санкции против РФ и картельный договор ОПЕК позволил подняться нефти к $60.
Одновременно потребность США в нефти достигает ориентировочно 20 млн баррелей каждый день, поэтому даже рекордные объемы по прокачке нефти не делает государство независимым от импорта углеводородов. При этом у США появились свои источники относительно дешевой нефти и газа, а также страна приступила к экспорту голубого топлива.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:40