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Древнейший предок многоклеточных организмов Земли обнаружен учеными
Учеными обнаружены многовековые водоросли. Эти древнейшие представители дали жизнь современным видам растений и животных, как следует из информационных сообщений журнала Geology.

Упомянутые окаменелые водоросли относят к Bangiomorpha pubescens, их впервые обнаружили в 1990 году в Канаде, среди арктических скал. Для микроскопических организмов определили самое древнее происхождение из известных прямых предков, которые дали начало современным животным и растениям. Прежние исследования ископаемых остатков точного датирования еще не дали.
Древнейший предок многоклеточных организмов Земли обнаружен учеными


В настоящее время исследователи успешно смогли разобраться с временем происхождения. Ими определен возраст окаменелостей, который составил 1,047 миллиарда лет.

Также установлено, что активность первого фотосинтеза в растениях проявилась 1,25 миллиарда лет назад. Такой вывод учеными сделан, при изучении Bangiomorpha pubescens, их состав практически идентичен структуре современных красных водорослей. Имеющиеся данные свидетельствуют, что древней водорослью сходны с зелеными растениями, они синтезировали питательные вещества солнечным светом, с участием воды и углекислого газа.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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