Древнейший предок многоклеточных организмов Земли обнаружен учеными

Упомянутые окаменелые водоросли относят к Bangiomorpha pubescens, их впервые обнаружили в 1990 году в Канаде, среди арктических скал. Для микроскопических организмов определили самое древнее происхождение из известных прямых предков, которые дали начало современным животным и растениям. Прежние исследования ископаемых остатков точного датирования еще не дали.В настоящее время исследователи успешно смогли разобраться с временем происхождения. Ими определен возраст окаменелостей, который составил 1,047 миллиарда лет.Также установлено, что активность первого фотосинтеза в растениях проявилась 1,25 миллиарда лет назад. Такой вывод учеными сделан, при изучении Bangiomorpha pubescens, их состав практически идентичен структуре современных красных водорослей. Имеющиеся данные свидетельствуют, что древней водорослью сходны с зелеными растениями, они синтезировали питательные вещества солнечным светом, с участием воды и углекислого газа.