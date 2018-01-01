Новый Год 2018 в России: Чудеса Мурманска, Казани и Карелии

Мурманская область в последнее время становится популярной у гостей, потому что многие из них хотят оказаться в поселке Териберка, чтобы полюбоваться суровой красотой океана и вспомнить сюжет картины режиссера Звягинцева “Левиафан”. Сам город подарит много чудесных моментов, связанных с зимним отдыхом. Здесь можно насладиться обилием снега, посмотреть на северное сияние и покататься на упряжке, запряженной оленями или хаски. В декабре Мурманск погружается в полярную ночь, так что первые солнечные лучи можно заметить только в весенний период. Гурманы могут побаловать себя разнообразным выбором морепродуктов и рыбными блюдами, а Новый год люди любят встречать возле праздничной елки, установленной рядом с гостиницей “Азимут”. Для туристов предусмотрены интересные экскурсии к саамам, где можно познакомиться с настоящими шаманами, после чего на снегоходах совершить поход к Хибинским горам и покорить их вершины, но это лишь малая часть удовольствия, которое можно получить, если посетить уникальное чудо страны.Привычные традиции можно изменить, если провести праздничные дни в Казани. Столица республики покоряет не только своими архитектурными ценностями на фоне современных построек, но и готова предложить много интересных развлечений на любой вкус. Парк Тысячелетия приглашает гостей посмотреть концерты, принять участие в хороводах под елкой, или оторваться на дискотеке. Возле кукольного театра “Эрият” дети могут играть в огромном ледяном дворце с обилием горок и домиков, а взрослые с удовольствием посещают каток под открытым небом на стадионе. Многие туристы любят проводить праздники в коттеджах за городом, где их ждут катания на лыжах с горных склонов, настоящая русская баня и конные прогулки по окрестностям. Любители истории посещают Казанский Кремль с его уникальными сооружениями и экспонатами в музеях, а главные улицы сразу поднимают настроение, благодаря обилию ресторанов и кафе. Там можно насладиться изысками местной кухни, отойдя от привычного оливье и иных домашних шедевров, так что, потом не стоит удивляться, если придется внести изменения в свой гардероб.Карелию невозможно описать в нескольких строчках, потому что эта российская изюминка имеет потрясающую позитивную энергетику и доступна для бюджетного туризма. Проведите выходные дни в Петрозаводске, чтобы погулять по набережной возле Онежского озера и полюбоваться скульптурами из разных стран мира, а дальше можно побывать в музеях и порадовать детей зоокомплексом. Также малыши будут в восторге от Дома куклы, в котором талантливая художница Татьяна Калинина покажет свои выставки и мастерские. Однако на этом путешествие не заканчивается, потому что впереди ждут гостей приключения во время тура за Полярным кругом. Они живут в базах отдыха на берегу Белого моря, осваивают тонкости подводной рыбалки и ездят на собаках, а еще загадывают свои желания во время встречи с местным волшебником Паккайне. Юные туристы с удовольствием посещают резиденцию “Талви Укко”, где живет аналог Деда Мороза, но еще всех ждут пикники на лоне природы, знакомство с традициями местного населения и иные чудеса, которые можно найти только на этой земле.