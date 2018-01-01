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Власти Украины повысили страховой стаж выхода на пенсию
Власти Украины с 1 января нового года повысили страховой стаж для выхода на пенсию. Теперь гражданам государства нужно обладать 25-ю годами стажа, чтобы получать социальное обеспечение по старости.

Власти Украины повысили страховой стаж выхода на пенсию


Изменения необходимы Украине для преодоления катастрофического дефицита в Пенсионном фонде страны, информирует портал РИА Новости. В настоящий момент недостаток средств для социальных выплат перекрывается дотациями из федерального бюджета. Следующие 10 лет срок страхового стажа будет вырастать на 1 год, пока уровень выхода на пенсию не достигнет 35 лет минимального стажа к 2028 году.

Одновременно проект не изменяет возраст выхода на пенсионное обеспечение. Страховой стаж включает в себя период, когда украинский гражданин был официально трудоустроен, отчисляя взносы в ПФ. Реформа предполагает покупку недостающего стажа в размере $600 за каждый год.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 22:30
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