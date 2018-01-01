Власти Украины повысили страховой стаж выхода на пенсию

Изменения необходимы Украине для преодоления катастрофического дефицита в Пенсионном фонде страны, информирует портал РИА Новости. В настоящий момент недостаток средств для социальных выплат перекрывается дотациями из федерального бюджета. Следующие 10 лет срок страхового стажа будет вырастать на 1 год, пока уровень выхода на пенсию не достигнет 35 лет минимального стажа к 2028 году.Одновременно проект не изменяет возраст выхода на пенсионное обеспечение. Страховой стаж включает в себя период, когда украинский гражданин был официально трудоустроен, отчисляя взносы в ПФ. Реформа предполагает покупку недостающего стажа в размере $600 за каждый год.