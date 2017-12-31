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Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
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Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
Поскольку потенциальные последствия изменения климата наблюдаются во всем мире - от голодающих белых медведей до рекордных бурь - интерес к науке о климате все возрастает. В прошлом году произошли крупные прорывы и успехи в исследованиях климата. Вот некоторые из самых больших результатов, которые были сделаны учеными в 2017 году.

Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год


Температуры и концентрации углерода стремительно повысились.
В январе NASAофициально подтвердило, что 2016 год был самым жарким годом. А через два месяца, в марте, ученые NOAA объявили, что концентрация углекислого газа в атмосфере растет рекордными темпами второй год подряд. По мере приближения 2017 года ученые не ожидали, что уровень концентрации CO2 в атмосфере превысит рекорд температуры в 2016 году. Однако он продолжал стремительно расти.

Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год


Повышение уровня моря находится на подъеме
Многочисленные исследования в этом году показали, что повышение уровня моря происходит быстрее и может быть более серьезным в будущем, чем показывают предыдущие оценки. Это говорит о том, что лучший учет некоторых физических процессов, влияющих на потерю льда в Антарктике, может удвоить рост уровня моря, ожидаемый в условиях суровых сценариев изменения климата. В апрельском докладе из программы мониторинга в Арктике было высказано предположение о том, что предыдущие оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата для повышения уровня моря в сценариях с серьезными и умеренными сценариями, вероятно, были слишком низкими.

Ледники раскалываются как сумасшедшие
В июле один из самых больших айсбергов, когда-либо зафиксированных, вырвался из ледникового шельфа Ларсена С Антарктиды и начал дрейфовать в море. Ученые назвали его «A68», он содержал около триллиона тонн льда. Всего лишь несколько месяцев спустя, в сентябре, от массивного ледника Пайн-Айленд в Антарктиде, который каждый год вливает в океан около 45 миллиардов тонн льда, откололся айсберг в четыре раза больше Манхэттена или около 100 квадратных миль. Однако климатологи предостерегают продолжения ледникового сценария. По мере роста температуры воздуха и океана ученые наблюдают растущее количество потерь льда как от ледникового покрова в Гренландии, так и от Антарктики.

Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год


Основные открытия об углероде.
Поскольку деревья и другие растения высасывают углекислый газ из атмосферы, леса считаются одними из самых ценных поглотителей углерода на планете. Но исследование, опубликованное в октябре этого года в Science, дало наглядное напоминание о том, что лесам легко угрожают. И когда они падают, они могут выпустить вздохи углерода. Используя спутниковые данные, исследователи обнаружили, что тропические леса, которые до недавнего времени считались одним из крупнейших поглотителей углерода в мире, на самом деле являются чистым источником углерода. Из-за обезлесения и деградации они ежегодно выбрасывают около 400 миллионов тонн углерода в атмосферу.
Такие исследования важны для ученых, которые пытаются рассчитать углеродный бюджет Земли - то есть, сколько углерода собирается и выходит из атмосферы каждый год.

Также в докладе, опубликованном ранее в этом году учеными из Объединенного исследовательского института глобальных изменений, было выявлено, что выбросы метана из домашнего скота могут быть на 11% выше, чем предполагалось ранее. Это значение может помочь объяснить текущую научную тайну о том, почему атмосферные концентрации метана кажутся выше.

Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год


Эти катастрофы не могли произойти без потепления.
На протяжении 15 лет десятки исследований пришли к выводу, что изменение климата способно в определенной степени повлиять на серьезность или вероятность определенных событий. Исследования показали, что рекордные глобальные температуры в 2016 году, экстремальная жара в Азии и патч необычно теплой воды в Аляскинском заливе были возможны только из-за антропогенного изменения климата.

Глобальные выбросы снова растут.
В ноябрьском докладе Глобального углеродного проекта было установлено, что выбросы углекислого газа снова растут после того, как уровень выбросов был стабилен в течение трех лет. Выводы лишились надежды экспертов на то, что глобальные выбросы, возможно, достигли пика навсегда.
Исследование, которое было представлено на конференции ООН по климату в прошлом месяце в Германии, предполагает, что в 2017 году выбросы увеличились на 2% в результате сжигания ископаемых видов топлива. Причина всплеска в основном связана с Китаем, говорится в докладе, где увеличение потребления угля, нефти и природного газа привело к выбросам в 2017 году примерно на 3,5%.

Будет ли продолжаться рост в ближайшие годы, еще предстоит выяснить. Ученые предупреждают, что может потребоваться до десятилетия мониторинга, чтобы определить, является ли всплеск ошибкой - или же они находятся на другом долгосрочном всплеске вверх.
dzen / Технологии / Наука / Авторские новости
Добавил: Мартынюк Сегодня, 23:19
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