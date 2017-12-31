Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год

Температуры и концентрации углерода стремительно повысились.В январе NASAофициально подтвердило, что 2016 год был самым жарким годом. А через два месяца, в марте, ученые NOAA объявили, что концентрация углекислого газа в атмосфере растет рекордными темпами второй год подряд. По мере приближения 2017 года ученые не ожидали, что уровень концентрации CO2 в атмосфере превысит рекорд температуры в 2016 году. Однако он продолжал стремительно расти.Повышение уровня моря находится на подъемеМногочисленные исследования в этом году показали, что повышение уровня моря происходит быстрее и может быть более серьезным в будущем, чем показывают предыдущие оценки. Это говорит о том, что лучший учет некоторых физических процессов, влияющих на потерю льда в Антарктике, может удвоить рост уровня моря, ожидаемый в условиях суровых сценариев изменения климата. В апрельском докладе из программы мониторинга в Арктике было высказано предположение о том, что предыдущие оценки Межправительственной группы экспертов по изменению климата для повышения уровня моря в сценариях с серьезными и умеренными сценариями, вероятно, были слишком низкими.Ледники раскалываются как сумасшедшиеВ июле один из самых больших айсбергов, когда-либо зафиксированных, вырвался из ледникового шельфа Ларсена С Антарктиды и начал дрейфовать в море. Ученые назвали его «A68», он содержал около триллиона тонн льда. Всего лишь несколько месяцев спустя, в сентябре, от массивного ледника Пайн-Айленд в Антарктиде, который каждый год вливает в океан около 45 миллиардов тонн льда, откололся айсберг в четыре раза больше Манхэттена или около 100 квадратных миль. Однако климатологи предостерегают продолжения ледникового сценария. По мере роста температуры воздуха и океана ученые наблюдают растущее количество потерь льда как от ледникового покрова в Гренландии, так и от Антарктики.Основные открытия об углероде.Поскольку деревья и другие растения высасывают углекислый газ из атмосферы, леса считаются одними из самых ценных поглотителей углерода на планете. Но исследование, опубликованное в октябре этого года в Science, дало наглядное напоминание о том, что лесам легко угрожают. И когда они падают, они могут выпустить вздохи углерода. Используя спутниковые данные, исследователи обнаружили, что тропические леса, которые до недавнего времени считались одним из крупнейших поглотителей углерода в мире, на самом деле являются чистым источником углерода. Из-за обезлесения и деградации они ежегодно выбрасывают около 400 миллионов тонн углерода в атмосферу.Такие исследования важны для ученых, которые пытаются рассчитать углеродный бюджет Земли - то есть, сколько углерода собирается и выходит из атмосферы каждый год.Также в докладе, опубликованном ранее в этом году учеными из Объединенного исследовательского института глобальных изменений, было выявлено, что выбросы метана из домашнего скота могут быть на 11% выше, чем предполагалось ранее. Это значение может помочь объяснить текущую научную тайну о том, почему атмосферные концентрации метана кажутся выше.Эти катастрофы не могли произойти без потепления.На протяжении 15 лет десятки исследований пришли к выводу, что изменение климата способно в определенной степени повлиять на серьезность или вероятность определенных событий. Исследования показали, что рекордные глобальные температуры в 2016 году, экстремальная жара в Азии и патч необычно теплой воды в Аляскинском заливе были возможны только из-за антропогенного изменения климата.Глобальные выбросы снова растут.В ноябрьском докладе Глобального углеродного проекта было установлено, что выбросы углекислого газа снова растут после того, как уровень выбросов был стабилен в течение трех лет. Выводы лишились надежды экспертов на то, что глобальные выбросы, возможно, достигли пика навсегда.Исследование, которое было представлено на конференции ООН по климату в прошлом месяце в Германии, предполагает, что в 2017 году выбросы увеличились на 2% в результате сжигания ископаемых видов топлива. Причина всплеска в основном связана с Китаем, говорится в докладе, где увеличение потребления угля, нефти и природного газа привело к выбросам в 2017 году примерно на 3,5%.Будет ли продолжаться рост в ближайшие годы, еще предстоит выяснить. Ученые предупреждают, что может потребоваться до десятилетия мониторинга, чтобы определить, является ли всплеск ошибкой - или же они находятся на другом долгосрочном всплеске вверх.