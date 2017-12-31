Центробанк Великобритании планирует разрешить введение собственной криптовалюты

Центральный банк Великобритании может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты уже в 2018 году.Еще в феврале 2015 года банк Англии создал специальную группу для исследования, целью которого была проработка варианта введения криптовалюты в оборот с привязкой к фунту стерлингов.Сейчас специалисты изучают технологии электронных транзакций, которые используются в операциях с криптовалютами. Марк Карни, глава ЦБ, считает, что наиболее интересной из них является «базовая технология».Он сообщил, что уже провел переговоры с другими центробанками на тему введения в оборот криптовалюты, отметив, что технология блокчейн для операций, которые будут осуществляться между главными финансовыми учреждениями, может «благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности».