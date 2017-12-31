АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Центробанк Великобритании планирует разрешить введение собственной криптовалюты
Центробанк Великобритании в 2018 году планирует дать разрешение на введение в стране собственной криптовалюты, привязанной к фунту стерлингов.
Центробанк Великобритании планирует разрешить введение собственной криптовалюты


Центральный банк Великобритании может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты уже в 2018 году.
Еще в феврале 2015 года банк Англии создал специальную группу для исследования, целью которого была проработка варианта введения криптовалюты в оборот с привязкой к фунту стерлингов.

Сейчас специалисты изучают технологии электронных транзакций, которые используются в операциях с криптовалютами. Марк Карни, глава ЦБ, считает, что наиболее интересной из них является «базовая технология».

Он сообщил, что уже провел переговоры с другими центробанками на тему введения в оборот криптовалюты, отметив, что технология блокчейн для операций, которые будут осуществляться между главными финансовыми учреждениями, может «благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности».
Экономика / Главные новости
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гвардиола не уверен, что у «Манчестер Сити»
Ученые огласили самые важные результаты изменения
NASA обнаружило “дом инопланетян” на новой
Константина Эрнста попросили убрать «пенсионеров»
В Канаде из-за мороза пингвинов перевезли в
Проект космического телескопа James Webb NASA на
Просмотреть все новости