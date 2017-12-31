Пользователи Сети снова заподозрили Дженнифер Энистон в беременности

В очередной раз папарацци запечатлели Дженнифер Энистон в купальнике. В это время актриса вместе с супругом Джастином Теру находилась на отдыхе в Мексике.Снимки вызвали у фолловеров очередные предположения о беременности Джен – округлившийся живот актрисы якобы свидетельствует о ее «интересном положении». Дженнифер с супругом позволили себе расслабиться, не подозревая о том, что были замечены.Энистон уже давно привыкла к подобным слухам, которые ее только раздражают. Она считает, что беременность – исключительно ее личное дело, «ее территория», на которую она не собирается пускать посторонних.Несмотря на это поклонники актрисы и журналисты ждут с нетерпением рождения ее первенца.