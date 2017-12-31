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Пользователи Сети снова заподозрили Дженнифер Энистон в беременности
Дженнифер Энистон снова попала в объектив папарацци в купальнике. Опубликованные в Сети снимки вызвали у пользователей подозрения, что актриса беременна.
Пользователи Сети снова заподозрили Дженнифер Энистон в беременности


В очередной раз папарацци запечатлели Дженнифер Энистон в купальнике. В это время актриса вместе с супругом Джастином Теру находилась на отдыхе в Мексике.

Снимки вызвали у фолловеров очередные предположения о беременности Джен – округлившийся живот актрисы якобы свидетельствует о ее «интересном положении». Дженнифер с супругом позволили себе расслабиться, не подозревая о том, что были замечены.

Пользователи Сети снова заподозрили Дженнифер Энистон в беременности


Энистон уже давно привыкла к подобным слухам, которые ее только раздражают. Она считает, что беременность – исключительно ее личное дело, «ее территория», на которую она не собирается пускать посторонних.

Несмотря на это поклонники актрисы и журналисты ждут с нетерпением рождения ее первенца.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 18:00
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