Пользователи Сети снова заподозрили Дженнифер Энистон в беременности
Дженнифер Энистон снова попала в объектив папарацци в купальнике. Опубликованные в Сети снимки вызвали у пользователей подозрения, что актриса беременна.
В очередной раз папарацци запечатлели Дженнифер Энистон в купальнике. В это время актриса вместе с супругом Джастином Теру находилась на отдыхе в Мексике.
Снимки вызвали у фолловеров очередные предположения о беременности Джен – округлившийся живот актрисы якобы свидетельствует о ее «интересном положении». Дженнифер с супругом позволили себе расслабиться, не подозревая о том, что были замечены.
Энистон уже давно привыкла к подобным слухам, которые ее только раздражают. Она считает, что беременность – исключительно ее личное дело, «ее территория», на которую она не собирается пускать посторонних.
Несмотря на это поклонники актрисы и журналисты ждут с нетерпением рождения ее первенца.
В очередной раз папарацци запечатлели Дженнифер Энистон в купальнике. В это время актриса вместе с супругом Джастином Теру находилась на отдыхе в Мексике.
Снимки вызвали у фолловеров очередные предположения о беременности Джен – округлившийся живот актрисы якобы свидетельствует о ее «интересном положении». Дженнифер с супругом позволили себе расслабиться, не подозревая о том, что были замечены.
Энистон уже давно привыкла к подобным слухам, которые ее только раздражают. Она считает, что беременность – исключительно ее личное дело, «ее территория», на которую она не собирается пускать посторонних.
Несмотря на это поклонники актрисы и журналисты ждут с нетерпением рождения ее первенца.