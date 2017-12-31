«Мисс Москва-2017» скрасила досуг брошенному супругой Аврааму Руссо

На днях журнал «LF City» устроил вечеринку. На ней-то и приметили Руссо, разводящегося с женой, вместе с титулованной эффектной брюнеткой.Журналисты источника, задавшись вопросом уж не из-за нее ли разгорелся развод с женой, обратились к артисту за объяснениями. На что Авраам Руссо принялся отнекиваться, что якобы ни с какой «Мисс» он не знаком. По его словам, он - просто гость владелицы журнала. И сразу у входа к нему обратилась брюнетка, назвавшаяся Лизой: рассказывая, что она поклонница и обожает его песни, она попросила просто постоять рядом. На что тот великодушно согласился. Не забыл добавить Руссо о сотне таких же девушек на вечеринке, каждая вторая из которых также желала сесть или встать рядом с ним – ему не жалко.Сам же Руссо, по его заверениям, пока никак не налаживает личную жизнь, ожидая, что сумеет все же помириться с женой.