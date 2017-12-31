Риа Дарен, супруга Марка Уолберга, поразила поклонников своей располневшей фигурой

В сети опубликовали снимки располневшей американской фотомодели, 39-летней Риа Дарем, жены самого высокооплачиваемого 46-летнего актера Марка Уолберга.Снимок был сделан после Рождества во время отдыха супружеской пары на Барбадосе. Фанаты актера были неприятно удивлены тем, как поправилась его когда-то стройная супруга-фотомодель.На рождественских каникулах в прошлом году Риа выглядела потрясающе, но за год она увеличилась на несколько размеров. Фигура фотомодели сильно расширилась, появился выпирающий живот, а ноги покрыл целлюлит.У пары четверо детей и Дарем быстро всегда приходила в форму после каждой беременности. А сейчас фолловеры недоумевают, какая причина привела к таким изменениям во внешности Риа.