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Риа Дарен, супруга Марка Уолберга, поразила поклонников своей располневшей фигурой
Супруга Марка Уолберга, самого высокооплачиваемого актера, фотомодель Риа Дарем неприятно поразила своих поклонников сильно располневшей фигурой.
Риа Дарен, супруга Марка Уолберга, поразила поклонников своей располневшей фигурой


В сети опубликовали снимки располневшей американской фотомодели, 39-летней Риа Дарем, жены самого высокооплачиваемого 46-летнего актера Марка Уолберга.

Снимок был сделан после Рождества во время отдыха супружеской пары на Барбадосе. Фанаты актера были неприятно удивлены тем, как поправилась его когда-то стройная супруга-фотомодель.

На рождественских каникулах в прошлом году Риа выглядела потрясающе, но за год она увеличилась на несколько размеров. Фигура фотомодели сильно расширилась, появился выпирающий живот, а ноги покрыл целлюлит.

Риа Дарен, супруга Марка Уолберга, поразила поклонников своей располневшей фигурой


У пары четверо детей и Дарем быстро всегда приходила в форму после каждой беременности. А сейчас фолловеры недоумевают, какая причина привела к таким изменениям во внешности Риа.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:30
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