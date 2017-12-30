Ученые: Теплое молоко, орехи и фрукты помогают человеку крепко спать по ночам

Плохой отдых может вызывать разные недуги, среди которых часто встречается болезнь Альцгеймера. Люди из-за недосыпа становятся раздражительными, а мозг начинает вырабатывать бета-амилоидные белки в большом количестве. В результате болезни начинают переходить в хроническую стадию, но этого можно избежать, если включить в рацион молочную продукцию.Она выделяет триптофан вместе с аминокислотами, которые не только нормализуют температуру тела, но и дают возможность хорошо выспаться. Орехи увеличивают выработку мелатонина, отвечающего за спокойствие, а также стоит иметь на столе тыкву вместе с бананами и апельсинами. В список полезных фруктов также вошли киви и авокадо, благотворно влияющие на нервную систему.