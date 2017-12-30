Футболист "Спартака" Квинси Промес признался, что слушает песни Ольги Бузовой

"Мне очень нравится такая музыка. Я не понимаю слов, однако ритм и звучание очень нравятся", - сказал 25-летний спортсмен.

В беседе с журналистами один из лучших бомбардиров российского чемпионата включил на своём плеере несколько российских композиций, а под "Мало половин" Бузовой даже начал подпевать.Квинси Промес стал частью "Спартака" в 2014 году, перейдя туда из голландского "Твенте". Он сразу зарекомендовал себя как очень быстрый футболист, отличающийся отменным дриблингом, голевым чутьём и точным ударом. В текущем сезоне-2017/18 Премьер-лиги Квинси забил уже 10 мячей, что ставит его на первое место в списке снайперов. Еженедельное издание "Футбол" провело опрос, по результатам которого Промес был признан лучшим футболистом чемпионата России за 2017 год.