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Футболист "Спартака" Квинси Промес признался, что слушает песни Ольги Бузовой
Футболист сборной Нидерландов и московского клуба "Спартак" Квинси Промес признался, что ему многое нравится из русской музыки, в том числе и хит Ольги Бузовой "Мало половин".

В беседе с журналистами один из лучших бомбардиров российского чемпионата включил на своём плеере несколько российских композиций, а под "Мало половин" Бузовой даже начал подпевать.

Футболист "Спартака" Квинси Промес признался, что слушает песни Ольги Бузовой

"Мне очень нравится такая музыка. Я не понимаю слов, однако ритм и звучание очень нравятся", - сказал 25-летний спортсмен.

Квинси Промес стал частью "Спартака" в 2014 году, перейдя туда из голландского "Твенте". Он сразу зарекомендовал себя как очень быстрый футболист, отличающийся отменным дриблингом, голевым чутьём и точным ударом. В текущем сезоне-2017/18 Премьер-лиги Квинси забил уже 10 мячей, что ставит его на первое место в списке снайперов. Еженедельное издание "Футбол" провело опрос, по результатам которого Промес был признан лучшим футболистом чемпионата России за 2017 год.

Футболист "Спартака" Квинси Промес признался, что слушает песни Ольги Бузовой
dzen / Спорт / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 17:14
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