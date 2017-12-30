АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иван Крылов в 5-летнем возрасте был врагом Пугачева, и его жизнь не соответствовала имиджу почтенного человека
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Наталья Водянова порадовала подписчиков солнечными новогодними снимками из Калифорнии
Модель решила провести свой отпуск в Калифорнии вместе со своей семьей. Наталья Водянова порадовала подписчиков солнечными новогодними снимками и уютной домашней атмосферой перед новогодними праздниками.

Она решила отметить Рождество под нарядной елкой, опубликовав фото вместе с наследницей, надев одинаковые свитера. Затем знаменитость поехала на курорт вместе с супругом Антуан Арно, показав поклонникам сюжет, в котором позирует с книгой в руках на природе, пока ее избранник наслаждается игрой в гольф. Затем они увидели Наталью Водянову в кабриолете на фоне тропических пальм.

Наталья Водянова порадовала подписчиков солнечными новогодними снимками из Калифорнии


Пользователи сетей написали много лестных комментариев, пожелав модели прекрасного отдыха. Им понравилась идиллия семейной пары, после чего все пожелали ей счастья и веселых новогодних праздников вместе с хорошими друзьями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти Санкт-Петербурга потратят более 900 млн
Советник Трампа заявил о фальсификации миссии
Автомобили Tesla подготовят к суровым зимним
В Москве во время новогоднего корпоратива
Ольга Кузьмина примерила образ Золушки для
Рубль за год увеличился к доллару на 6,3% и
Просмотреть все новости