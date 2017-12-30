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Российские артисты дали концерт для военных в Сирии
Российские артисты отправились в Сирию, чтобы дать солдатам армии РФ концерт. В составе культурной группы оказались Антон и Виктория Макарских, Юлиана Грин, Зара, актер Сергей Маховиков и музыкальный коллектив «Русская душа».

Российские артисты дали концерт для военных в Сирии


Сообщается, что артисты посетили военную базу Хмеймим, при этом выступления проходили на отдельных военных блокпостах, а также в культурной части российского расположения. Интересно, что по этому поводу написала исполнительница Зара. В социальной сети Instagram певица указала, что во время ее двух концертов она получила огромные впечатления. Девушка была рада встречи с российскими солдатами, а также отметила, что они надежный оплот жителей России.

В свою очередь другая российская артистка Юлия Грин высказала в сообщении свои наилучшие пожелания российским силовикам, а также поблагодарила их за борьбу с терроризмом. Сергей Маховиков дал выступление на военной авиабазе. Некоторые представители рядового и офицерского составов попросили актера исполнить несколько композиций на военную тематику.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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