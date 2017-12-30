Запретный город под египетским Сфинксом хранит информацию о будущем человечества

Сейчас ученые обеспокоены массовыми разрушениями памятников истории древнего мира, так как много ценных сокровищ пропали с лица планеты, а также уже слышны призывы о разрушении египетского Сфинкса. Парадоксом является факт, что такие действия позволят найти под ним запретный город, хранящий информацию о будущем человечества и технологиях исчезнувших цивилизаций.Сегодня никто не сомневается, что уникальная скульптура была создана мастерами 11000 лет назад, о чем красноречиво говорит эрозия на поверхности. Расположенные рядом пирамиды Гизы не предназначались для погребения фараонов, а были использованы в иных целях, но потом стали местом их последнего пристанища. До сих пор ведутся споры, кем в действительности были египетские правители, но ответов пока нет. Тайну их происхождения могли открыть археологические раскопки на данной территории, вот только власти страны отказываются давать разрешение ученым, пока мистики и исследователи утверждают, что под лапой мифического существа расположился целый ряд построек, в которых есть секретная информация.Первым об этом заявил Эдгар Кейси, которому была показана комната под землей, где находятся древние рукописи исчезнувших рас, но ее поиски не привели к желанному результату. Однако не стоит спешить выражать скептицизм по поводу слов ясновидящего, потому что есть много документов, подтверждающих существование Зала Знаний, в котором действительно есть внеземные корабли пришельцев и мудрость ушедших хранителей. Впервые он упоминается в трудах византийского историка Георгия Синсцелы, жившем в 11 веке, после чего эта тема красной нитью проходит в писаниях Герметиков. Письмена рассказывают, что бог Тот скрыл в подземном хранилище источник вселенской мудрости, о чем также красноречиво говорят надписи на стенах храмов. Там можно найти вещи богов, описанные в заклинании 2000 года до нашей эры, а также коптские свитки говорят о туннелях под пирамидами, ведущих в этот град. Только на пути смельчаков возникает статуя волшебного стража, уничтожающая незваных гостей.Рукописи греческого философа Ямвлиха тоже описывают коридор, проходящий под подземными галереями, расположенными под лапами статуи, который можно открыть, если очистить от песка и мусора. Шумеры считают, что это место построили аннунаки, а римский историк Плинии описывает несметные ценности, спрятанные в убежище. Арабы говорили о загадочных механизмах, убивавших людей, вошедших сюда без жрецов. С древности охотники за сокровищами пытались проникнуть в запретную зону, но натыкались на ловушки и умирали мучительной смертью. В наше время ученые тоже пытались раскрыть секрет тайны древних людей, но получили довольно загадочные результаты.Пророк утверждал, что сфинкс сохранил останки атлантов, а вход в город можно найти под камнем возле его конечности. Японцы в 80-х годах с помощью радаров исследовали это место и были шокированы правдивыми словами Кейси. Оказалось, что там действительно есть проход, ведущий к пирамиде Хефрена, а также были полости, напоминающие скрытые комнаты. Власти запретили экспертам продолжить работы, после чего сюда прибыл американский коллега Томас Дебецки. Он тоже потерпел неудачу после попыток открыть тайное знание цивилизаций, хотя нашел проход, а дальше чиновники вообще перекрыли иностранцам доступ к национальной реликвии. Возможно, они боялись, что истина станет известна людям, так что предпочли не афишировать свою историю в ином свете.В начале 90-х годов Захи Хавасс лично решил начать поиски, но немного отклонился от курса специалистов. Вот только работы резко прекратились после находки туннеля, из которого на поверхность вылезла стела с иероглифами, описывающими реальность Зала Знаний. Ее быстро убрали с глаз любопытных туристов, хотя никто из них не знал древнеегипетский язык, а дальше обрывки сведений говорят, что местные ученые открыли комнату с кувшином и веревкой внутри. Она вела в новое помещение и показывала ходы под пирамидами, только дальше на полу появилась непонятная световая защита, не желавшая пропускать людей. Возле него человек чувствовал себя плохо, а при попытке пройти ловушку, умирал. Приборы показали, что под ним расположилось 12-этажное здание, уходящее в недра земли.С помощью иностранных коллег ученым удалось попасть в шахту, ведущую к окраине загадочного города, после чего материалы были показаны в частном документальном фильме. Сооружение было воздвигнуто 15000 лет назад и поразило всех участников экспедиции величественными храмами на фоне озер вместе с иными чудесами техники. Вот только аналогичное описание можно найти в работах Селима Хассана, которому в 40-х годах удалось попасть в это удивительное место и полюбоваться огромными дворцами с другими строениями, но сейчас власти отрицают его существование. Их можно понять, потому что, обнаружив в своей стране доказательства существования древних цивилизаций, никто не станет кричать о сенсации на весь мир. Пока ученые спокойно вынесут отсюда бесценные артефакты, а потом уже будут искать применение дарам небожителей.Им удалось найти камеру с Жезлом Тота, который применялся атлантами для защиты от врагов. С его помощью можно управлять силами природы благодаря огромному кристаллу энергии, а также предмет покрыт драгоценными камнями. Попытки людей взять его в руки заканчивались плачевно, так что только богам было под силу контролировать мощь святыни. Ученые не стали забирать реликвию из тайника, но перекрыли к ней входы. Однако в свете последних событий разрушение святыни может привести к тому, что знания древности попадут в плохие руки, а тогда судьба человечества окажется в опасности.