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Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить головной мозг
Американские ученые выяснили, что зеленый салат поможет человеку омолодить головной мозг. Результаты работ опубликованы в научном журнале.

Для этого необходимо ежедневно иметь на столе листовые овощи, а также щавель и пекинскую капусту. Все продукты можно найти на рынке или в магазинах. Салаты помогают людям в преклонном возрасте сохранить ясный рассудок, а также замедляют старение органа на 15 лет. Потому специалисты рекомендуют молодым людям тоже не пренебрегать аналогичным меню.

Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить головной мозг


Благодаря большому количеству витамина К клетки могут продуктивно работать, а также ускоряются все процессы мозга. Было отмечено, что эффект сохраняется даже при курении и употреблении спиртных напитков, если закусывать этим блюдом вместе привычных мясных изделий. Сейчас только 25% американцев придерживаются такого режима, а остальная категория лиц перешла на вредную рафинированную пищу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:30
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