Метод 3D-печати применили специалисты для энергетических материалов
Специалистами Университета Пердью (США) разработан метод трехмерной печати безопасных энергетических материалов, представляющих пиротехнику и взрывчатые составы веществ.
Применение энергетических материалов не ограничивается только взрывами или организацией фейерверков. Есть применение и для простых бытовых нужд, как пример, можно взять использование в работе подушек безопасности автомобилей. Соответственно, чем меньше устройство, тем повышается потребность производства подобных материалов.
Благодаря исследованиям, появилась возможность изготовления на струйном 3D – принтере. Устройство послойно распечатывает топливо и состав окислителя, образуя в итоге нанотермит, причем получается метастабильная порошкообразная смесь.
Как рассказал Эллисон Мюррей, разработчик прототипа принтера, основная проблема заключалась в подборе правильного размера и паттерна капель. Правильный выбор, позволил разработать аппарат, выдающий необходимые характеристики получаемой капли. Полученная модель пьезоэлектрического струйного 3D-принтера, работает в правильном направлении. Принцип основан на удерживании сопла неподвижно, перемещается только печатная платформа для получения желаемой формы. Точность движения ее равняется 0,1 микронам, что составляет тысячную ширины волоса человека.
Применение энергетических материалов не ограничивается только взрывами или организацией фейерверков. Есть применение и для простых бытовых нужд, как пример, можно взять использование в работе подушек безопасности автомобилей. Соответственно, чем меньше устройство, тем повышается потребность производства подобных материалов.
Благодаря исследованиям, появилась возможность изготовления на струйном 3D – принтере. Устройство послойно распечатывает топливо и состав окислителя, образуя в итоге нанотермит, причем получается метастабильная порошкообразная смесь.
Как рассказал Эллисон Мюррей, разработчик прототипа принтера, основная проблема заключалась в подборе правильного размера и паттерна капель. Правильный выбор, позволил разработать аппарат, выдающий необходимые характеристики получаемой капли. Полученная модель пьезоэлектрического струйного 3D-принтера, работает в правильном направлении. Принцип основан на удерживании сопла неподвижно, перемещается только печатная платформа для получения желаемой формы. Точность движения ее равняется 0,1 микронам, что составляет тысячную ширины волоса человека.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15