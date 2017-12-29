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Метод 3D-печати применили специалисты для энергетических материалов
Специалистами Университета Пердью (США) разработан метод трехмерной печати безопасных энергетических материалов, представляющих пиротехнику и взрывчатые составы веществ.

Применение энергетических материалов не ограничивается только взрывами или организацией фейерверков. Есть применение и для простых бытовых нужд, как пример, можно взять использование в работе подушек безопасности автомобилей. Соответственно, чем меньше устройство, тем повышается потребность производства подобных материалов.
Метод 3D-печати применили специалисты для энергетических материалов


Благодаря исследованиям, появилась возможность изготовления на струйном 3D – принтере. Устройство послойно распечатывает топливо и состав окислителя, образуя в итоге нанотермит, причем получается метастабильная порошкообразная смесь.

Как рассказал Эллисон Мюррей, разработчик прототипа принтера, основная проблема заключалась в подборе правильного размера и паттерна капель. Правильный выбор, позволил разработать аппарат, выдающий необходимые характеристики получаемой капли. Полученная модель пьезоэлектрического струйного 3D-принтера, работает в правильном направлении. Принцип основан на удерживании сопла неподвижно, перемещается только печатная платформа для получения желаемой формы. Точность движения ее равняется 0,1 микронам, что составляет тысячную ширины волоса человека.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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