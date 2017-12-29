На потенциально опасном астероиде Фаэтон обнаружен гигантский темный объект неизвестного происхождения

По мнению охотников за НЛО, темный объект на Фаэтоне точно рукотворный и может быть как огромным кораблем пришельцев, так и их базой. Некоторые уфологи предполагают, что темное пятно не кратер, как считают астрономы, а шахта, где представители более развитой цивилизации добывают полезные ископаемые, тем самым не нанося урон своей родной планете.В NASA заметили приближение астероида Фаэтон еще в начале декабря и с тех пор ведут за ним пристальное наблюдение, так как он имеет огромный размер – около 5 км в диаметре, а также относится к классу потенциально опасных для Земли космических объектов. По предварительным данным, Фаэтон через некоторое время настолько приблизиться к Солнцу, что звезда его попросту испепелит. Если, конечно, он не изменит своего направления. Тогда из потенциально опасных он превратится в опасный объект, способный при столкновении с Землей, нанести ей непоправимый урон.