Жизнь на Марсе существует внутри планеты, считают ученые
Ученые выдвинули о том, что жизнь на Марсе все-таки существует, но не на поверхности, а глубоко внутри планеты.
К такому выводу экспертов натолкнуло исследование марсианской среды. В качестве доказательства своей необычной на первый взгляд теории, ученые приводят атмосферу Марса, которая настолько разрежена, что УФ-лучи Солнца без труда проникают на поверхность Красной планеты, тем самым делая зарождение жизни на ней невозможной.
Из-за этого ученые решили искать жизнь на Марсе в его глубинах, посчитав, что среда там намного комфортнее, чем на поверхности. Тем более, что марсоход Spirit еще в 2008 году обнаружил на Красной планете остаточные следы от водных масс, а дальнейшее исследование этого феномена показало, что поверхность древнего Марса поглощала воду, как губка. Поэтому космологи не исключают наличие воды в толще Марса, а следовательно и существование жизни в его глубинах.
К такому выводу экспертов натолкнуло исследование марсианской среды. В качестве доказательства своей необычной на первый взгляд теории, ученые приводят атмосферу Марса, которая настолько разрежена, что УФ-лучи Солнца без труда проникают на поверхность Красной планеты, тем самым делая зарождение жизни на ней невозможной.
Из-за этого ученые решили искать жизнь на Марсе в его глубинах, посчитав, что среда там намного комфортнее, чем на поверхности. Тем более, что марсоход Spirit еще в 2008 году обнаружил на Красной планете остаточные следы от водных масс, а дальнейшее исследование этого феномена показало, что поверхность древнего Марса поглощала воду, как губка. Поэтому космологи не исключают наличие воды в толще Марса, а следовательно и существование жизни в его глубинах.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:00