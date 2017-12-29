АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Жизнь на Марсе существует внутри планеты, считают ученые
Ученые выдвинули о том, что жизнь на Марсе все-таки существует, но не на поверхности, а глубоко внутри планеты.

Жизнь на Марсе существует внутри планеты, считают ученые


К такому выводу экспертов натолкнуло исследование марсианской среды. В качестве доказательства своей необычной на первый взгляд теории, ученые приводят атмосферу Марса, которая настолько разрежена, что УФ-лучи Солнца без труда проникают на поверхность Красной планеты, тем самым делая зарождение жизни на ней невозможной.

Из-за этого ученые решили искать жизнь на Марсе в его глубинах, посчитав, что среда там намного комфортнее, чем на поверхности. Тем более, что марсоход Spirit еще в 2008 году обнаружил на Красной планете остаточные следы от водных масс, а дальнейшее исследование этого феномена показало, что поверхность древнего Марса поглощала воду, как губка. Поэтому космологи не исключают наличие воды в толще Марса, а следовательно и существование жизни в его глубинах.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка Ксения Новикова вспомнила о
Интернет-пользователи считают, что Влада Кадони и
Опубликовано видео омолаживающих процедур
Lifan готовится к выводу новой модели на
Парни из "Дома-2" хотят отказаться от алкоголя,
Джуд Лоу празднует 45-летие
Просмотреть все новости