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Ученые поделились залогами здоровой и счастливой жизни
Исследователи выделили несколько рекомендаций, как стать более здоровым и счастливым в наступающем 2018 году:
Ученые поделились залогами здоровой и счастливой жизни


1. Будьте более активными.

В начале этого года ученые из Университета Британской Колумбии в Оканагане (Канада) доказали, что восприятие женщиной своего тела улучшается после тренировки. Кроме того, многочисленные недавние исследования показывают, что упражнения могут противодействовать депрессии и предотвращать ее.

2. Высыпайтесь.

Многие исследования, опубликованные в 2017 году, сосредоточены на выдающейся роли хорошего сна в поддержании психического и физического здоровья. Сон важен в консолидации памяти, противостоянии страху и поддержании мозга в трезвом состоянии.

Также исследование, проведенное в Северо-западном университете Фейнбергской школы медицины в Чикаго, предполагает, что люди, у которых есть конкретная цель в жизни, действительно лучше спят ночью.

3. Придерживайтесь «счастливой» диеты.

Несомненно, то, что вы едите, влияет на ваше настроение. Исследования, опубликованные в PLOS Online в начале этого года, к примеру, утверждают, что употребление фруктовой и вегетарианской пищи может улучшить психическое здоровье в течение 2 недель, заставить чувствовать себя более мотивированными и повысить уровень энергии.

4. Подружитесь с прекрасной природой.

Исследование показывает, что единение с природой делают нас счастливыми.

5. Будьте добры к другим и к себе.

Ученые утверждают, что доброта, лишение своего разума от негативных эмоций и суждений благоприятно сказывается на психическом и физическом здоровье.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 20:29
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