Отсутствие сна повышает уровень развития болезни Альцгеймера, заявляют нейрологи

«Это исследование является самой яркой демонстрацией, что нарушение сна приводит к повышенному риску болезни Альцгеймера через бета-механизм амилоида. Исследование показало, что это связано с перепроизводством бета-амилоида во время лишения сна», - сказал старший автор Рэндалл Бэйтман, доктор медицинских наук.Болезнь Альцгеймера характеризуется постепенной потерей памяти и снижением познавательной способности. Неврологи рассказали, что сон плохо улучшает уровень мозговых белков, таких как амилоидная бета, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Но неясно, почему уровни амилоидного бета активно развиваются лишь в лишенном сна мозге.Уровни бета амилоида у людей, лишенных сна, были на 25-30% выше, чем у тех, кто спал всю ночь. После бессонной ночи уровни амилоидных бета были наравне с уровнями, наблюдаемыми у людей, генетически предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера в раннем возрасте. Когда уровни амилоидного бета в головном мозге постоянно высоки, белок начинает собираться в бляшки. Такие бляшки повреждают близлежащие нейроны и могут вызвать каскад разрушительных изменений мозга. Мозги людей с болезнью Альцгеймера усеяны такими бляшками.Дальнейшие исследования необходимы для того, чтобы определить, улучшает ли сон у людей с проблемами сна снижение уровня бета-амилоида и риск болезни Альцгеймера, считают исследователи.