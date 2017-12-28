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Учёные: Ошибки в моделировании облачности исказили климатический прогноз
Учёные из Принстонского университета провели исследование, показавшее, что ошибки в моделировании облачности исказили точность климатического прогноза планеты. Специалисты отмечают, что эти погрешности влияют на получение адекватной оценке солнечного излучения.

Учёные нашли в компьютерных моделях климата Земли ошибку. Неточности касались суточного цикла облаков - ключевого фактора в прогнозировании освещённости и температуры. Оказалось, что даже небольшое изменение в амплитуде облаков может исказить прогноз для всех циклов.

Учёные: Ошибки в моделировании облачности исказили климатический прогноз


Учёные рассказали, что ошибки в моделировании облачности привели к завышению показателей солнечного излучения, попадающего на планету. Также от этого фактора зависит точность прогноза воздействия океана, суши и атмосферы на формирование климата. С другой стороны, неточности в цикле облаков не отражаются на показателях глобального потепления.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00
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