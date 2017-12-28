Эксперты назвали главные факторы, которые помогут быть здоровыми в 2018 году

Особое внимание ученые обращают на занятие гимнастикой или танцами, так как это поможет держать свое физическое состояние в норме. Обязательным условием для хорошего состояния является ежедневная нагрузка. Эксперты призывают людей сделать из физических нагрузок – привычку, потому что они помогают снизить риск сердечно-сосудистых болезней, а также повысить умственную активность.Второе обязательное условие для отличного самочувствия является хороший сон, чтобы мозг и почки хорошо выполняли свои функции.А на третье место специалисты поставили закон «естественные». Иными словами, человек должен употреблять только природные продукты и избегать медикаментов.