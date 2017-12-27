Ученые: Исключение сахара и муки из рациона позволит взять под контроль вес

Эксперты установили, что в долгосрочной перспективе диеты не работают. В 1-ые несколько месяцев снижения калорийности рациона, организм человека начинает под кожей, в мышцах сжигать жиры. Процессы в нем через некоторое время перестраиваются так, что получаемой из пищи энергии, начинает четко хватать для жизнедеятельности организма. Через 6 месяцев после начала диеты, она становится неэффективной вследствие уменьшения нормы потребления человеком продуктов.Сначала нужно отказаться от быстро перевариваемых, но медленно усваиваемых продуктов (макаронные изделия, мука, выпечка). Определенно нужно исключить сахар, который блокирует обмен веществ, функционал многих органов. Также всё вышесказанное касается хлеба.