Эксперты поделились списком информации о внеземной жизни, полученной человечеством в 2017

1. Ученые продолжают находить планеты, подобные Земле.В 2017 году межгалактический поиск соседей стал более перспективным, было сделано десятки «сверхземных» открытий. В частности, в этом году были обнаружены: Wolf 1061c (на расстоянии 14 световых лет от Земли), LHS 1140b (40 световых лет от Земли), Ross 128b (11 световых лет от Земли), K2-18b (111 световых лет от Земли).2. Зарегистрировано больше наблюдений НЛО, чем когда-либо.Сэм Манафорт, изучающий человеческие факторы и прикладное познание в Университете Джорджа Мейсона, в своем докладе описал, что число ежегодных наблюдений НЛО резко возросло с примерно 5000 в 1980 году до 45 000 в 2010 году.3. Внеземная жизнь может существовать в нашей собственной солнечной системе.В ноябре ученые НАСА показали, что такие ледяные планеты, как Плутон и Нептун, могут укрывать жизнь глубоко под ледяными поверхностями.В отдельном исследовании, опубликованном в мае, предполагалось, что на Плутоне, спутнике Сатурна Энцелада и спутнике Юпитера Европе может существовать жизнь, в основе лежит радиолиз.4. НАСА наняло кого-то, чтобы защищать человечество от инопланетян.Работа, зарплата по которой составляет примерно от 124 406 до 187 000 долларов, является лишь одной из двух штатных должностей в мире, в обязанности входит удостоверяться, что космические аппараты не загрязняют другие миры и не возвращают ничего в наш собственный.