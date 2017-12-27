Астрономы обнаружили сразу четыре экзопланеты класса "горячий юпитер" в одной системе

Используя телескопы сети HATSouth, команда Томаса Хеннига из Института астрономии им. Макса Планка в Гейдельберге, Германия наблюдала четыре карликовые звезды G-типа, известные как HATS-50, HATS-51, HATS-52 и HATS-53 в период с марта 2010 года по февраль 2016 года.HATS-50b - это самый маленький и наименее массовый чужой мир из всех вновь открытых экзопланет. Он имеет радиус около 1,13 радиусов Юпитера и массу равную соотношению 0,39 юпитерианской. Полное вращение вокруг родной звезды проходит за 3,83 земных дня. Температура его поверхности достигает 1348 °C. Система расположена на расстоянии около 2300 световых лет от Земли.С радиусом приблизительно 1,41 радиуса Юпитера, HATS-51b - самый большой экзомир среди четырех вновь обнаруженных. Он примерно на 23% менее массивный, чем самая большая планета нашей Солнечной системы, и имеет равновесную температуру 1553 °C. HATS-51b имеет орбитальный период 3,35 земных дня и расположен примерно в 1,560 световых годах от нас.В отличие от других экзопланет HATS-52b является относительно очень плотной планетой, так как с радиусом в 1,38 радиуса Юпитера она в 2,24 раза более массивна. Она также имеет очень короткий орбитальный период, вращаясь вокруг свей звезды каждые 1,37 дня. Планета имеет равновесную температуру 1834 °C и находится примерно в 2 605 световых годах от Земли.HATS-53b имеет самый длинный орбитальный период по сравнению с другими планетами, обнаруженными командой Хеннинга - для полного круга он занимает 3,85 земных дня. Экзопланета имеет радиус 1,34 радиуса Юпитера, но она примерно на 40% менее массивна. HATS-53b имеет равновесную температуру 1312 °C. Планетарная система расположена примерно на расстоянии 2000 световых лет от Земли.Полученные планетарные параметры четырех чужеродных миров показывают, что все они принадлежат классу экзопланет, известному как «горячие юпитеры». Объекты этого типа аналогичны по характеристикам Юпитеру, с орбитальными периодами менее 10 дней. Они имеют высокие температуры поверхности, так как они очень близки к орбите своих родительских звезд.