Астрономы назвали девять планет, пришельцы с которых могут знать о существовании Земли

Ученые предоставили список чужеземных миров, существующие на которых инопланетные цивилизации осведомлены о месте расположения Земли о и разумных землян, населяющих планету.Астрофизики объяснили, что наша планета из-за ее сравнительно небольших размеров заметить легче, чем скажем газовых гигантов, так как они своими телами заслоняют Солнце и не выделяются на его фоне, в отличие от Земли, которая очень хорошо просматривается.Так как шансы найти космическую жизнь равны 2,5%, то этим и объясняется, почему о Земле знает так мало инопланетных цивилизаций, если они, конечно, действительно обитают на космических телах, которые вошли в список ученых. А там находятся экзопланеты, расположенные в системе WASP-47, газовые гиганты, вращающиеся вокруг звезд HAT-P-11 из созвездия Лебедя 1RXS 1609 (созвездие Скорпион), космическое тело класса «горячий юпитер» WASP-68b, расположенное в созвездии Козерога, тело, расположенное на орбите белого карлика WD 1145+017 и космический объект на стадии формирования LkCa 15b, который находится в звездном кластере Возничего.Конечно, вышеперечисленные космические объекты лишь относятся к классу потенциально обитаемых, так как жизнь на них до сих пор зафиксирована не была. Пока.