У Иосифа Оганесяна и Дарьи Лымарь не получилось "волшебство"

Как стало известно ранее, Иосифа и Дарью отпустили в отель, чтобы молодые люди провели время вместе, однако у них ничего не получилось. Интима не было, потому что Оганесян постоянно думал о своей бывшей пассии Александре Черно. Кроме того, молодой армянин отметил, что Дарья не хочет долгих отношений, и просто "волшебства" ей вполне достаточно, а его это не устраивает.В данный момент Дарья и Иосиф уже не проводят время вместе на Сейшельских островах. Парень ищет другую кандидатку на роль девушки его мечты, а Дарья собирается соблазнить кого-то ещё. Иосиф, как известно, прежде говорил, что уже подумывает о своей семье, а подходящей женщины никак не может найти.Ранее, напомним, Оганесян дружил с Марго Овсянниковой, которая была не против романа с ним, однако взаимности со стороны Иосифа так и не получила. Мало того, Черно постоянно пыталась помешать их дружбе, поэтому Марго решила отступить.