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У Иосифа Оганесяна и Дарьи Лымарь не получилось "волшебство"
Иосиф Оганесян, планировавший отношения с новенькой участницей "Дома-2" Дарьей Лымарь, не смог заняться с девушкой "волшебством" даже за пределами периметра и без камер, и теперь их роман под большим вопросом.

Как стало известно ранее, Иосифа и Дарью отпустили в отель, чтобы молодые люди провели время вместе, однако у них ничего не получилось. Интима не было, потому что Оганесян постоянно думал о своей бывшей пассии Александре Черно. Кроме того, молодой армянин отметил, что Дарья не хочет долгих отношений, и просто "волшебства" ей вполне достаточно, а его это не устраивает.

У Иосифа Оганесяна и Дарьи Лымарь не получилось "волшебство"

В данный момент Дарья и Иосиф уже не проводят время вместе на Сейшельских островах. Парень ищет другую кандидатку на роль девушки его мечты, а Дарья собирается соблазнить кого-то ещё. Иосиф, как известно, прежде говорил, что уже подумывает о своей семье, а подходящей женщины никак не может найти.

Ранее, напомним, Оганесян дружил с Марго Овсянниковой, которая была не против романа с ним, однако взаимности со стороны Иосифа так и не получила. Мало того, Черно постоянно пыталась помешать их дружбе, поэтому Марго решила отступить.


dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:49
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