Ученые создали лекарство против ВИЧ - «Вещество-1»

Биологи из Йельского университета пытались найти защиту от вирусов «чумы 20-го века» на молекулярном уровне. Плодом научных изысканий стало создание так называемого «Вещества-1» - сверхэффективного лекарственного препарата. Главная заслуга «Вещества-1» заключается в том, что уникальное лекарство подавляет способность фермента «встраивать ВИЧ в ДНК живой клетки»! Эксперименты проводились на грызунах, результаты оказались блестящими.«Вещество-1», введенное мышам, заражённым ВИЧ, помогало грызунам удерживать «в узде» концентрацию вирусных клеток в течение двух с половиной недель. Примерно такой же результат дают уже применяемые антивирусные препараты. Однако препараты, в подавляющем большинстве своём, дают вредный побочный эффект. Как только врач делает перерыв в приёме антивирусных препаратов, болезнь тут же начинает прогрессировать. А вот изобретенное «Вещество-1», имея те же лекарственные свойства, никакими побочными эффектами пациенту не грозит. При этом, новоизобретённое «Вещество-1» способно обуздать и обычные клинические штаммы ВИЧ, и «неуязвимые» версии страшной болезни.