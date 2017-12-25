В Пентагоне заявили о хранящихся в Неваде сплавов инопланетного происхождения
«Нью-Йорк таймс» опубликовала потрясающую историю о том, что Министерство обороны США в группе зданий в Лас-Вегасе запасает сплавы и другие материалы, которые, как считается, связаны с НЛО. По крайней мере, именно это заявили в Пентагоне.
Один из авторов отчета «Таймс», Ральф Блюменталь, сказал об инопланетных сплавах: «Некоторые материалы из этих объектов в данное время изучаются учеными на предмет их удивительных свойств, а также технологии их изготовления, какими бы они ни были». Вместе с тем Блюменталь сообщил, что ученые не знают, что изучают, но это действительно странные соединения сплавов.
Тем временем ученые из армии скептиков заявляют, что не верят в инопланетное происхождение сплавов, обнаруженных в Неваде, о которых заявляют в Пентагоне, где недавно рассекретили существование программы об изучении контактов с НЛО.
«Я не думаю, что на самом деле есть сплавы, которые мы не можем идентифицировать. Мое мнение? Это совершенно невозможно », - заявил Ричард Сахлебен, член экспертного совета Американского химического общества. А профессор кафедры химии госуниверситета штата Орегон Май Ниман сообщил, что благодаря существующей базе данных сплавов было бы относительно просто выяснить, из чего они были сделан. Химик считает, что если бы металлы действительно имели инопланетное происхождение, эксперименты в области судебной экспертизы быстро ответили бы на многие вопросы об их происхождении.
Даже если кусок сплава, который не был замечен раньше, упал на Землю из космоса, оба Ниман и Сахлебен согласились, что это не обязательно произойдет из инопланетного корабля. На самом деле, по словам Сачлебена, сплавы пополняют нашу планету регулярно в виде падающих на Землю небольших метеоритов.
Один из авторов отчета «Таймс», Ральф Блюменталь, сказал об инопланетных сплавах: «Некоторые материалы из этих объектов в данное время изучаются учеными на предмет их удивительных свойств, а также технологии их изготовления, какими бы они ни были». Вместе с тем Блюменталь сообщил, что ученые не знают, что изучают, но это действительно странные соединения сплавов.
Тем временем ученые из армии скептиков заявляют, что не верят в инопланетное происхождение сплавов, обнаруженных в Неваде, о которых заявляют в Пентагоне, где недавно рассекретили существование программы об изучении контактов с НЛО.
«Я не думаю, что на самом деле есть сплавы, которые мы не можем идентифицировать. Мое мнение? Это совершенно невозможно », - заявил Ричард Сахлебен, член экспертного совета Американского химического общества. А профессор кафедры химии госуниверситета штата Орегон Май Ниман сообщил, что благодаря существующей базе данных сплавов было бы относительно просто выяснить, из чего они были сделан. Химик считает, что если бы металлы действительно имели инопланетное происхождение, эксперименты в области судебной экспертизы быстро ответили бы на многие вопросы об их происхождении.
Даже если кусок сплава, который не был замечен раньше, упал на Землю из космоса, оба Ниман и Сахлебен согласились, что это не обязательно произойдет из инопланетного корабля. На самом деле, по словам Сачлебена, сплавы пополняют нашу планету регулярно в виде падающих на Землю небольших метеоритов.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:33