Звездный кластер «Рождественская елка» астрономы назвали самым праздничным местом во Вселенной

Уильям Гершель, который также открыл Уран, обнаружил кластер 26 декабря 1785 года. Сначала он заметил некую «туманность возле самой яркой звезды кластера». Почти случайно Гершель наткнулся на самую звездную рождественскую елку космоса. Расположена космическая Рождественская елка на расстоянии в 2,6 тысячи световых лет от Земли.Очевидно, что «украшения» на этом дереве несравнимы. В его основе лежит очень светлая звездная система S Единорога. Система содержит синюю звезду главной последовательности О-типа. Эти звезды сияют в 1 миллион раз ярче нашего Солнца. Астрономы считают его самым праздничным местом во Вселенной.В регионе NGC 2264 находится еще один впечатляющий резидент, называемый Туманность Конуса - газовое и пылевое облако - на расстоянии в 2700 световых лет. Хотя он не так праздничен, как его космическо-рождественский аналог, но его формация выглядит довольно красиво красивой сама по себе.Кластер Рождественской елки виден невооруженным глазом в хороших условиях и выглядит довольно поразительным в бинокль. Форма елки можно увидеть в маленьких телескопах с малой мощностью. Кластер можно найти, используя самые яркие звезды Ориона и следуя по линии от Беллатрисы до Бетельгейзе на востоке и немного севернее.