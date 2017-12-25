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Ксения Бородина призналась, что ревнует не только мужа и детей, но и друзей
Звезда телешоу "Дом-2" Ксения Бородина во время прямого включения в Instagram призналась поклонникам, что является очень ревнивой женщиной.

Ксения добавила, что это чувство распространяется не только на супруга и родственников, а также на близких подруг и друзей. Если она видит, что кто-то из её друзей тесно общается ещё с кем-то, то это для неё просто невыносимая пытка. Быть может, в некоторых случаях именно эта причина послужила тому, что с некоторыми подругами она резко перестала общаться, а таких случаев известно немало.

Ксения Бородина призналась, что ревнует не только мужа и детей, но и друзей

В последнее время "прогремели" в СМИ новости о ссоре Бородиной с такими известными личностями в российском шоу-бизнесе, как Катя Жужа и Айза Анохина. Точную причину, наверное, никто не узнает, поэтому интернет-пользователям приходится теряться в догадках. Как бы то ни было, девушки полностью прекратили общение.

Кроме ужасной ревности, как считают многие фолловеры, Бородина страдает и другими недостатками. Так, отмечается, что телезвезда завистливая, из-за чего ей крайне сложно мириться с успехами коллег.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:56
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