Ксения Бородина призналась, что ревнует не только мужа и детей, но и друзей

Ксения добавила, что это чувство распространяется не только на супруга и родственников, а также на близких подруг и друзей. Если она видит, что кто-то из её друзей тесно общается ещё с кем-то, то это для неё просто невыносимая пытка. Быть может, в некоторых случаях именно эта причина послужила тому, что с некоторыми подругами она резко перестала общаться, а таких случаев известно немало.В последнее время "прогремели" в СМИ новости о ссоре Бородиной с такими известными личностями в российском шоу-бизнесе, как Катя Жужа и Айза Анохина. Точную причину, наверное, никто не узнает, поэтому интернет-пользователям приходится теряться в догадках. Как бы то ни было, девушки полностью прекратили общение.Кроме ужасной ревности, как считают многие фолловеры, Бородина страдает и другими недостатками. Так, отмечается, что телезвезда завистливая, из-за чего ей крайне сложно мириться с успехами коллег.