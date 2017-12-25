Илья Яббаров потрогал Марию Кохно за грудь и залез ей под платье

В Сети уже есть не только фотографии по этому поводу, но и видеоролик, в котором хорошо видно, как молодой человек наслаждается телом телезвезды, а Мария, в свою очередь, даже не сопротивляется.При этом Яббаров трогал Кохно не только по поверхности её белоснежного платья, но и залез под него. Впрочем, это вызвало только крики со стороны талантливой скрипачки. Отталкивать от себя парня, как показалось зрителям, телевизионная красотка даже и не думала.В какой-то момент Илья понял, что пора прекратить непристойные действия. К слову, Мария не стала отчитывать его за проступок даже тогда, когда дерзкий мужчина решил остановиться и оставить её в покое.Влад Кадони в этот момент находился рядом. Однако ведущий также не был против такого зрелища, и даже попросил Илью "жарить" Марию. Его голос можно услышать за кадром в видеоролике, который набирает популярность на YouTube.