Илья Яббаров потрогал Марию Кохно за грудь и залез ей под платье
Мария Кохно, которая снова появилась на пороге "Дома-2" благодаря Андрею Денисову, оказалась в пикантной ситуации, когда стала гостьей городских квартир в рамках закрытия проектной актёрской школы, так как Илья Яббаров решила потрогать сексуальную блондинку за интимные места.
В Сети уже есть не только фотографии по этому поводу, но и видеоролик, в котором хорошо видно, как молодой человек наслаждается телом телезвезды, а Мария, в свою очередь, даже не сопротивляется.
При этом Яббаров трогал Кохно не только по поверхности её белоснежного платья, но и залез под него. Впрочем, это вызвало только крики со стороны талантливой скрипачки. Отталкивать от себя парня, как показалось зрителям, телевизионная красотка даже и не думала.
В какой-то момент Илья понял, что пора прекратить непристойные действия. К слову, Мария не стала отчитывать его за проступок даже тогда, когда дерзкий мужчина решил остановиться и оставить её в покое.
Влад Кадони в этот момент находился рядом. Однако ведущий также не был против такого зрелища, и даже попросил Илью "жарить" Марию. Его голос можно услышать за кадром в видеоролике, который набирает популярность на YouTube.
В Сети уже есть не только фотографии по этому поводу, но и видеоролик, в котором хорошо видно, как молодой человек наслаждается телом телезвезды, а Мария, в свою очередь, даже не сопротивляется.
При этом Яббаров трогал Кохно не только по поверхности её белоснежного платья, но и залез под него. Впрочем, это вызвало только крики со стороны талантливой скрипачки. Отталкивать от себя парня, как показалось зрителям, телевизионная красотка даже и не думала.
В какой-то момент Илья понял, что пора прекратить непристойные действия. К слову, Мария не стала отчитывать его за проступок даже тогда, когда дерзкий мужчина решил остановиться и оставить её в покое.
Влад Кадони в этот момент находился рядом. Однако ведущий также не был против такого зрелища, и даже попросил Илью "жарить" Марию. Его голос можно услышать за кадром в видеоролике, который набирает популярность на YouTube.