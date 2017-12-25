Камеры зафиксировали, как Роман Капаклы трогает за грудь Лилию Четрару

В Сети уже есть кадры, где можно увидеть, как молодой человек делает это, в частности, стоит с приложенной к груди гламурной брюнетки ладонью. Стоит отметить, что камеры, находящиеся во всех точках периметра, запечатлели данное действие дважды. Теперь зрители не сомневаются, что юный атлет заступался за коллегу по "Дому-2" на фоне своих интересов.Четрару пока ничего не говорит о произошедшем, и даже не ввязывается в разговоры подписчиков на это тему, активно стартовавшие в социальных сетях после интересного инцидента. Кроме того, Марина Африкантова до сих пор не в курсе, что её молодой человек позволил себе столь откровенное поведение относительно другой участницы.Четрару и Захарьяш, какое-то время проживавшие на телестройке в мире и согласии, возобновили свои ссоры. Как и всегда, причиной их скандалов становятся деньги. Сергей, который на днях рассказал о своём бизнесе в Москве, не понимает, почему Лилия даже не думает о заработке за пределами периметра.