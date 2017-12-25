Камеры зафиксировали, как Роман Капаклы трогает за грудь Лилию Четрару
Роман Капаклы, который не так давно заступился за Лилию Четрару, так как Сергей Захарьяш опять хотел избить свою возлюбленную, решил узнать скандальную молдаванку поближе, потрогав её за грудь.
В Сети уже есть кадры, где можно увидеть, как молодой человек делает это, в частности, стоит с приложенной к груди гламурной брюнетки ладонью. Стоит отметить, что камеры, находящиеся во всех точках периметра, запечатлели данное действие дважды. Теперь зрители не сомневаются, что юный атлет заступался за коллегу по "Дому-2" на фоне своих интересов.
Четрару пока ничего не говорит о произошедшем, и даже не ввязывается в разговоры подписчиков на это тему, активно стартовавшие в социальных сетях после интересного инцидента. Кроме того, Марина Африкантова до сих пор не в курсе, что её молодой человек позволил себе столь откровенное поведение относительно другой участницы.
Четрару и Захарьяш, какое-то время проживавшие на телестройке в мире и согласии, возобновили свои ссоры. Как и всегда, причиной их скандалов становятся деньги. Сергей, который на днях рассказал о своём бизнесе в Москве, не понимает, почему Лилия даже не думает о заработке за пределами периметра.
В Сети уже есть кадры, где можно увидеть, как молодой человек делает это, в частности, стоит с приложенной к груди гламурной брюнетки ладонью. Стоит отметить, что камеры, находящиеся во всех точках периметра, запечатлели данное действие дважды. Теперь зрители не сомневаются, что юный атлет заступался за коллегу по "Дому-2" на фоне своих интересов.
Четрару пока ничего не говорит о произошедшем, и даже не ввязывается в разговоры подписчиков на это тему, активно стартовавшие в социальных сетях после интересного инцидента. Кроме того, Марина Африкантова до сих пор не в курсе, что её молодой человек позволил себе столь откровенное поведение относительно другой участницы.
Четрару и Захарьяш, какое-то время проживавшие на телестройке в мире и согласии, возобновили свои ссоры. Как и всегда, причиной их скандалов становятся деньги. Сергей, который на днях рассказал о своём бизнесе в Москве, не понимает, почему Лилия даже не думает о заработке за пределами периметра.