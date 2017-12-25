Дочери Анны Седоковой перепели мировой хит

Анна Седокова опубликовала видео, в котором ее дочки хором поют мировой хит.Знаменитая певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала в своем аккаунте Instagram видеоролик со своими дочками, которые хором исполняют мировой хит.Судя по всему, Алина и Моника унаследовали вокальный талант своей мамы. Дочери Седоковой исполнили композицию Бруно Марса «Treasure», их пение поклонники оценили по достоинству, в большинстве назвав голоса девочек отличными.Также фолловеры отметили поразительное сходство младшей дочери Моники с мамой и предположили, что она в скором будущем может подменить Анну Седокову на сцене.Сама певица рассказала, что такая семейная терапия избавляет ее от утренней депрессии: «Так паршиво было утром, а сейчас перечитываю все комментарии и стало так хорошо на душе. Теперь понимаю - справимся!»