Подписчики считают, что Антон Гусев заставил больную Викторию Романец идти с ним на светскую вечеринку

"Температура меня не остановила приехать на вручение машины к любимчику", - написала Романец в своём микроблоге.

Фолловеров, следящих за жизнью скандальной парочки, удивил один момент: перед самым мероприятием Виктория серьёзно заболела и чувствовала себя плохо. Все фанаты думали, что она останется дома лечиться, а Гусев уж как-нибудь сам справится. Однако девушка всё-таки собралась с силами и отправилась вместе с супругом на светскую вечеринку.Кто-то начал поговаривать в социальных сетях, что Антон заставил больную Романец работать, обвинив парня в бессердечности.