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Подписчики считают, что Антон Гусев заставил больную Викторию Романец идти с ним на светскую вечеринку
Бывший участник популярного телешоу "Дом-2" Антон Гусев получил от руководства компании, в которой работает, долгожданный автомобиль, а его супруга Виктория Романец пришла поддержать его на вручении ценного подарка.

Фолловеров, следящих за жизнью скандальной парочки, удивил один момент: перед самым мероприятием Виктория серьёзно заболела и чувствовала себя плохо. Все фанаты думали, что она останется дома лечиться, а Гусев уж как-нибудь сам справится. Однако девушка всё-таки собралась с силами и отправилась вместе с супругом на светскую вечеринку.
"Температура меня не остановила приехать на вручение машины к любимчику", - написала Романец в своём микроблоге.

Подписчики считают, что Антон Гусев заставил больную Викторию Романец идти с ним на светскую вечеринку

Кто-то начал поговаривать в социальных сетях, что Антон заставил больную Романец работать, обвинив парня в бессердечности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:35
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