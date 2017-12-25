Юлия Ковальчук похвасталась бюстом кормящей мамочки

Поклонники Ковальчук обсуждают не только изменившееся лицо певицы, но и её роскошную грудь, которую на днях девушка показала общественности в наряде с ярко выраженным декольте. Бюст Юлии стал выглядеть иначе, так как артистка в данный момент кормящая мамочка.Юля рассказала, что она своего ребёнка кормит грудью. По словам певицы, съемки и концерты — не помеха. Она везде возит с собой молокоотсос, при этом сохраняет своё молочко и остаётся максимально мобильной. Фото Юлии Ковальчук в течение суток собрало более 33 тысяч лайков и около 250 комментариев.