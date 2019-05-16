Резкое подорожание биткоина! Чем вызван такой стремительный рост?





Возобновление покупательской активности было довольно значительным, так что прошлые уровни консолидации быстро накрылись наплывом покупателей. При данной тенденции могут быть достигнуты отметки в $9000 и прошлогодние максимумы в $9500.Не подлежит сомнению, что на рынке опять отмечается FOMO (боязнь упущенных возможностей). В то время как институциональные инвесторы и фонды ведут себя сдержанно и ждут максимально подходящую точку входа, розничные инвесторы представляют собой истинный двигатель изменений курса Bitcoin. Однако не надо забывать, что кроме оптимизма и сумасшедшей рыночной ситуации 2017 года в дело вступили новые игроки, ищущие выгоду в дожатии рынка до дна, чтобы потом торговать биткоинами на максимумах.