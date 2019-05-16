АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Резкое подорожание биткоина! Чем вызван такой стремительный рост?

Курс биткоина с 10 мая вырос на 31%, что составило $2000. А уже во вторник, 14 мая, самая востребованная криптовалюта поднялась до отметок выше $8000: это отразилось на внутридневных колебаниях соотношения биткоин/доллар, на диаграммах видно стремление зафиксировать прибыль после прохождения отметок в $7000 и $8000, но вскоре покупки криптовалюты продолжились снова.
Резкое подорожание биткоина! Чем вызван такой стремительный рост?


Возобновление покупательской активности было довольно значительным, так что прошлые уровни консолидации быстро накрылись наплывом покупателей. При данной тенденции могут быть достигнуты отметки в $9000 и прошлогодние максимумы в $9500.

Не подлежит сомнению, что на рынке опять отмечается FOMO (боязнь упущенных возможностей). В то время как институциональные инвесторы и фонды ведут себя сдержанно и ждут максимально подходящую точку входа, розничные инвесторы представляют собой истинный двигатель изменений курса Bitcoin. Однако не надо забывать, что кроме оптимизма и сумасшедшей рыночной ситуации 2017 года в дело вступили новые игроки, ищущие выгоду в дожатии рынка до дна, чтобы потом торговать биткоинами на максимумах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: KElena Сегодня, 14:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова на шоу «Студия Союз»
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
В США 5-летний мальчик принес в детский
Наташа Королева купила платье за
В телефонах Finney, выпускаемых
Ученые: Питание матери в старшем
Просмотреть все новости