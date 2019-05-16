Резкое подорожание биткоина! Чем вызван такой стремительный рост?
Курс биткоина с 10 мая вырос на 31%, что составило $2000. А уже во вторник, 14 мая, самая востребованная криптовалюта поднялась до отметок выше $8000: это отразилось на внутридневных колебаниях соотношения биткоин/доллар, на диаграммах видно стремление зафиксировать прибыль после прохождения отметок в $7000 и $8000, но вскоре покупки криптовалюты продолжились снова.
Возобновление покупательской активности было довольно значительным, так что прошлые уровни консолидации быстро накрылись наплывом покупателей. При данной тенденции могут быть достигнуты отметки в $9000 и прошлогодние максимумы в $9500.
Не подлежит сомнению, что на рынке опять отмечается FOMO (боязнь упущенных возможностей). В то время как институциональные инвесторы и фонды ведут себя сдержанно и ждут максимально подходящую точку входа, розничные инвесторы представляют собой истинный двигатель изменений курса Bitcoin. Однако не надо забывать, что кроме оптимизма и сумасшедшей рыночной ситуации 2017 года в дело вступили новые игроки, ищущие выгоду в дожатии рынка до дна, чтобы потом торговать биткоинами на максимумах.
Возобновление покупательской активности было довольно значительным, так что прошлые уровни консолидации быстро накрылись наплывом покупателей. При данной тенденции могут быть достигнуты отметки в $9000 и прошлогодние максимумы в $9500.
Не подлежит сомнению, что на рынке опять отмечается FOMO (боязнь упущенных возможностей). В то время как институциональные инвесторы и фонды ведут себя сдержанно и ждут максимально подходящую точку входа, розничные инвесторы представляют собой истинный двигатель изменений курса Bitcoin. Однако не надо забывать, что кроме оптимизма и сумасшедшей рыночной ситуации 2017 года в дело вступили новые игроки, ищущие выгоду в дожатии рынка до дна, чтобы потом торговать биткоинами на максимумах.
Экономика
Добавил: KElena Сегодня, 14:27