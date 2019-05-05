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Курс доллара на 05 мая 2019

64.63 российских рубля - такой курс доллара установил Центробанк России на 1 мая.

Курс доллара на 05 мая 2019


Следует отметить, что после предыдущего официального курса доллар подешевел, но не намного, на -0.0603 руб. На диаграмме, которая располагается ниже, вы можете просмотреть изменения доллара США, которые произошли за год - это данные ЦБ РФ.

Курс доллара на 05 мая 2019


Официальный курс доллара и евро Центрального банка России на сегодня и завтра


Курс доллара США к российскому рублю устанавливается как средневзвешенный курс доллара, сложившийся на 11:30 мск дня торгов на Единой торговой сессии (ЕТС) Московской Биржи расчетами «завтра» (USDRUB_TOM).

Каждый будний день Банк России задает курс доллара, который начинает действовать уже на следующий день. Действительным курс доллара США является до тех пор, пока не вступит в силу следующий приказ.



 
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Экономика
Добавил: KElena Сегодня, 11:10

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