Курс доллара на 05 мая 2019

Официальный курс доллара и евро Центрального банка России на сегодня и завтра





Следует отметить, что после предыдущего официального курса доллар подешевел, но не намного, на -0.0603 руб. На диаграмме, которая располагается ниже, вы можете просмотреть изменения доллара США, которые произошли за год - это данные ЦБ РФ.Курс доллара США к российскому рублю устанавливается как средневзвешенный курс доллара, сложившийся на 11:30 мск дня торгов на Единой торговой сессии (ЕТС) Московской Биржи расчетами «завтра» (USDRUB_TOM).Каждый будний день Банк России задает курс доллара, который начинает действовать уже на следующий день. Действительным курс доллара США является до тех пор, пока не вступит в силу следующий приказ.