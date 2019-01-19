АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отец заплакал, когда страдающий ДЦП сын взял баскетбольный мяч и начал играть
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Актриса Алика Смехова обзавелась тренажером для похудения

Отечественная актриса Алика Смехова обзавелась собственным тренажером для похудения. По заявлениям звезды, теперь ей не обязательно посещать тренажерный зал, ведь следить за весом можно и дома.
Актриса Алика Смехова обзавелась тренажером для похудения

О событии Алика Смехова сообщила фолловерам посредством поста в Instagram, отметив, что ее приобретением стала компактная беговая дорожка. После использования тренажер можно складывать и прятать под кроватью или просто прислонять к стене. По словам актрисы, после окончания праздников самое время приходить в форму, и наличие такого “аппарата” только упростит процесс, ведь позволяет устраивать кардиотренировки и заниматься бегом. Обзавестись беговой дорожкой Смеховой порекомендовала подруга Ольга Кабо.

Алика Смехова всегда являлась сторонником ЗОЖ, придерживаясь правильного питания. В паре с тренировками это позволяет артистке даже в свои 50 лет сохранять хорошую форму, без стеснения демонстрируя публике подтянутую фигуру в купальнике.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Большая часть моделей BMW подорожала на
Медики назвали лучшие натуральные
Родившая пятый раз актриса Мария
Астрономы нашли в Солнечной системе
В Сети появился трейлер фильма Елены
Больной раком актер Андрей Харитонов
Социальные сети связали с мотивацией
Ученые рассказали о методе мерцающей
Православные верующие празднуют
Facebook в США грозит рекордный штраф
Стало известно, чем питаются балерины
Учёные: ДНК из ГМ-пищи попадает в
Анастасия Волочкова отметила Крещение
Максим Галкин продемонстрировал, как
Звезда “Уральских пельменей” Юлия
Инопланетяне могут жить подо льдом -
Из-за занятости певица Валерия не
Подо льдами Антарктиды ученые
Переживший операцию на спине Евгений
Поклонники раскритиковали Кристину
Юлия Началова показала фигуру в
Николай Валуев окунулся в Крещенскую
Маликов поделился с подписчиками в
Певица Валерия берет с собой весы даже
Илья Яббаров признался, что придумал
Кроссовер Chery Tiggo 7 станет доступен
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко опять
Ольга Бузова в Instagram отправила
Ученые: Просмотр жестоких боевиков не
После четырехлетнего перерыва Никита
Просмотреть все новости