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Экстремальный макияж: На АЭС Фукусимы пытаются провести капитальный ремонт

В Фукусиме в Японии чиновники пытаются сделать то, что может показаться невозможным, осмотр на месте последствий худшего ядерного кризиса за последние десятилетия. Местные власти пытаются провести капитальный ремонт атомной электростанции.

Экстремальный макияж: На АЭС Фукусимы пытаются провести капитальный ремонт


На АЭС «Фукусима-Дайити» появилось новое административное здание, мусор был перемещен и покрыт, и чиновники рекламируют «легкие» радиоактивные меры безопасности.

В 2011 году мощное массовое землетрясение вызвало разрушительное цунами, убившее тысячи жителей и вызвавшее крах нескольких реакторов. Это была худшая ядерная катастрофа со времен Чернобыля. Она имела разрушительные психологические и финансовые последствия для региона.

Экстремальный макияж: На АЭС Фукусимы пытаются провести капитальный ремонт


Но официальные лица постепенно пытаются ребризировать завод, допуская на территорию АЭС школьные группы, дипломатов и других посетителей, а также планируют привлечь к 2020 году 20 000 человек в год, когда в Токио будут проводиться летние Олимпийские игры.

Экстремальный макияж: На АЭС Фукусимы пытаются провести капитальный ремонт


Официальные лица отмечают, что защитные снасти больше не нужны на большинстве заводов, за исключением небольшой площади, где от 3000 до 4000 рабочих все еще обеззараживают объект.

С мая гости смогли передвигаться около реакторов пешком, а не только в транспортных средствах. Представитель компании TEPCO, проводящей ремонтные работы, Кэндзи Абэ настаивает на том, что на территории АЭС безопасно и гости могут носить легкую одежду, не предполагающую никакой дополнительной защиты.

 
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В мире / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 17:04
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