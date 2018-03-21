Стас Михайлов занял место Ольги Бузовой

«Наконец-то доделали апрельскую обложку, чтобы быть в тренде!», - написал редактор журнала «Esquire».

Несколько часов назад в личном микроблоге Сергея Минаева – главного редактора русского издания журнала «Esquire», появилась фотография, которая буквально взорвала соц.сети. Исследованный феномен: все, что тем или иным образом связывают с Ольгой Бузовой просто-таки обреченно иметь успех. По-видимому, что последнее провокационное фото знаменитости может совсем скоро стать известнейшим мемом.На днях Ольга опубликовала у себя на страничке снимок, который стал обложкой популярного журнала «Нумеро Россия». На фотографии Бузова заснята в окружении полуголых мужчин. Само по себе фото вызвало массу насмешек в социальных сетях, однако, когда на месте Ольги появился Стас Михайлов, дело приняло забавный оборот.При помощи фотошопа Сергей заменил Бузову на Михайлова. А подписал свое творение Минаев весьма интригующе.Многочисленные фолловеры уверены, что вполне возможно, что скоро в Сети появятся и другие фантазии на тему необычной фотографии Ольги Бузовой. Стоит заметить, что подобную шутку Сергея Минаева не оценила по достоинству его супруга, которая у себя на страничке устроила опрос о том, считают ли подписчики подобную обложку «нормальной».