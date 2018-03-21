Поклонники «Дом-2» высказались о проектных молодых мамах

«Бородина слишком Марусеньку отдалила. Я понимаю, что младших всегда больше любят, но не настолько же! Раньше на фотографиях ее глазки светились, как маленькие огонечки, а сейчас свет в них погас. Девочка просто хорошо понимает, что мама ее больше не любит. Даже на фотках Бородина и Маруся держатся на расстоянии. Очень горько на это смотреть. Жаль девочку! Она очень хорошенькая!», - пишут зрители о телеведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной.

«…Рапунцель все в США собиралась, но потом заткнулась и опечалившись замолчала. Ольга поняла, что там она даром никому не нужна. Там таких своих за три рубля хватает. Носит свое искусственное брюхо, без стыда и без совести!...», - пишут зрители о Рапунцель.

В последнее время в Сети все чаще начали негативно отзываться об участницах реалити-шоу, которые либо же уже стали мамами, либо же совсем скоро познают это счастье.Стоит заметить, что больше всего удивляют высказывания телезрителей о семействе Пынзарей. Ведь молодых людей до сих пор на реалити-шоу считают самой идеальной парой, на которую стоит ровняться. Как бы то ни было, но поклонники проекта уверены в том, что Дарья на самом деле не любит своих детишек, ведь с ними постоянно проводит время именно Сергей. Сама же девушка продолжает стоить из себя светскую львицу и посещать различные вечеринки.