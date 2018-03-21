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Художник из Казахстана по-своему видит Ольгу Бузову

Ольга Бузова продолжает вдохновлять своим творчеством.

Вот уже второй день в Сети активно говорят о том, что 25-летний художник из Казахстана Кристиан Апостол посвятил звезде скандального телепроекта «Дом-2» картину. Только вот полотно молодого портретиста для многих показалось довольно необычным, ведь на картине Ольга изображена с одной ногой и шестью руками.

Художник из Казахстана по-своему видит Ольгу Бузову

У себя на страничке Кристиан написал пост, в котором объяснил, почему изобразил Бузову именно в таком образе. По мнению Апостола, Ольга является привлекательным божеством, которое делает невозможное. Девушке удается одновременно справляться с несколькими делами, которые обычный человек просто-таки не сможет постичь.

«Она смотрит в бесконечность, и время ей неподвластно: она всегда впереди времени на несколько шагов. У нее крылья: это дано тем, кто без греха. Одна нога: она самодостаточна и не зависит даже от любви. Это любовь от нее зависит. Ольга на верху пирамиды, поскольку любовь и восхищение идут к ней от всех слоев общества», - пишет художник.

Кристиан заявил, что восхищается Ольгой Бузовой, а также подчеркнул, что никогда не обращал внимания на то, что о ней говорят и как ее прессуют.

Художник из Казахстана по-своему видит Ольгу Бузову

Картина знаменитости с шестью руками и одной ногой написана маслом в жанре «ассоциативного символизма» и сейчас ею можно насладиться в городском музее Нижнекамска, где проходит выставка картин Кристиана Апостола.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:01
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