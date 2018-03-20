Дмитрий Тарасов посвятил песню располневшей Анастасии Костенко

Несколько дней назад спортсмен отпраздновал свой 31 день рождение. Сегодня в Сети уже начали появляться первые фотографии и видеозаписи с торжества Тарасовых. На одном из роликов видно, что Дмитрий решил исполнить песню изрядно располневшей Анастасии.Стоит подчеркнуть, что Костенко перестала так активно пользоваться социальными сетями, как это было ранее. Девушка очень редко публикует фотографии, особенно это касается «бытовых» снимков. Как бы то ни было, но во время вынесения торта в зал, Анастасия все-таки попала в кадр.На фотографиях хорошо видно, что девушка поправилась в области талии, что толкает на две мысли – либо же Костенко на самом деле беременна, либо же Анастасия набрала несколько лишних килограммов.Многочисленные пользователи Интернета уверены, что футболисту не дает покоя популярность его второй экс-жены Ольги Бузовой, которая на сегодняшний день является одной из самых востребованных артистов в мире российского шоу-бизнеса. Некоторые фолловеры даже предположили, что карьера спортсмена вскоре закончится, поэтому он задумывается попробовать себя в музыке.Отметим, что в Сети довольно давно начали говорить о том, что Костенко и Тарасов сыграли свадьбу только из-за того, что Анастасия находится в положении и совсем скоро подарит Дмитрию наследника.