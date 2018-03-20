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Алиана Устиненко относится к оскорблениям с юмором

Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» рассказала поклонникам, как относится к оскорблениям.

Невзирая на то, что Алиана Устиненко уже не является участницей эпатажной телестройки, ее личной жизнью продолжают настойчиво интересоваться поклонники проекта. Каждый день девушка публикует в личном микроблоге новые фотографии и посты, которыми в очередной раз привлекает к своей персоне внимание.

Алиана Устиненко относится к оскорблениям с юмором

Несколько дней назад Алиана написала у себя на страничке блог, где рассказала, как борется с унижениями и негативом в свою сторону.

«А как вы реагируете на оскорбления и негатив? Я вот так, как на фото…Меня многие спрашивают: «Алиана, как ты борешься с негативом, оскорблениями и унижениями? Как, как? НИКАК! Я их просто не замечаю. Я их не вижу. Либо отношусь с юмором! Самый идеальный вариант! Так по жизни правильнее и легче. Зачем вообще забивать голову ненужными эмоциями и реакциями на все это? Я всегда своим недоброжелателям искренне желаю счастья, любви и здоровья. Пусть они осознают, что наш мир прекрасен!!!...Пусть они обретут это счастье и перестанут быть несчастливым людьми…», - рассказала Устиненко.


Алиана Устиненко относится к оскорблениям с юмором

Стоит заметить, что многочисленные подписчики экс-участницы «Дома-2» тут же отреагировали на высказывания девушки. Буквально все поддержали Алиану и заявили, что она уже стала размышлять как абсолютно здоровый и взрослый человек.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:31
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