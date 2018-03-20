Алиана Устиненко относится к оскорблениям с юмором

«А как вы реагируете на оскорбления и негатив? Я вот так, как на фото…Меня многие спрашивают: «Алиана, как ты борешься с негативом, оскорблениями и унижениями? Как, как? НИКАК! Я их просто не замечаю. Я их не вижу. Либо отношусь с юмором! Самый идеальный вариант! Так по жизни правильнее и легче. Зачем вообще забивать голову ненужными эмоциями и реакциями на все это? Я всегда своим недоброжелателям искренне желаю счастья, любви и здоровья. Пусть они осознают, что наш мир прекрасен!!!...Пусть они обретут это счастье и перестанут быть несчастливым людьми…», - рассказала Устиненко.

Невзирая на то, что Алиана Устиненко уже не является участницей эпатажной телестройки, ее личной жизнью продолжают настойчиво интересоваться поклонники проекта. Каждый день девушка публикует в личном микроблоге новые фотографии и посты, которыми в очередной раз привлекает к своей персоне внимание.Несколько дней назад Алиана написала у себя на страничке блог, где рассказала, как борется с унижениями и негативом в свою сторону.Стоит заметить, что многочисленные подписчики экс-участницы «Дома-2» тут же отреагировали на высказывания девушки. Буквально все поддержали Алиану и заявили, что она уже стала размышлять как абсолютно здоровый и взрослый человек.